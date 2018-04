Alle 14 Teilnehmer bestehen Prüfung

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Aufatmen bei den 14 Teilnehmern der Truppmannausbildung, Teil 1, am Sonnabendmittag am alten Feuerwehrgerätehaus an der Wriezener Straße in Bad Freienwalde: Allesamt haben die Prüfung mit Bravour bestanden.

Auch für Nicole Klatt hat sich das Büffeln in den vergangenen Wochen gelohnt. Die 44-Jährige strahlt mit der Sonne um die Wette. Sie hat den theoretischen und praktischen Test mit Note „1“ gemeistert. Jetzt gibt es für sie kein Zurück mehr.

Dabei hatte sie sich, wie diese Zeitung berichtete, erst am 1. Februar gemeinsam mit ihrem 16-jährigen Sohn Leon entschieden, Mitglied der Feuerwehr zu werden und die Reihen der Löschgruppe Leuenberg zu verstärken. Etwas Neues, Größeres sollte es jetzt sein, in der Mitte ihres Lebens.

Während sie noch am 1. März ziemlich wenig vom Einmaleins des Brandschutzes wusste, kann sie inzwischen eine Menge an theoretischem Wissen und praktischem Können vorweisen. Es ist die Basis, die sie bei ihren ersten Einsätzen benötigt. „Ich musste zwar noch zusätzlich lernen. Neben der Arbeit. Aber es hat sich gelohnt“, so die Leuenbergerin. Es habe ihr sehr viel Spaß gemacht. „Wir sind alle gute Kameraden und Freunde geworden“, lobt sie das angenehme Ausbildungsklima. Den zweiten Teil der Ausbildung will sie auf jeden Fall in Angriff nehmen. Das allerdings wird erst im nächsten Jahr möglich sein.

Für die praktische und theoretische Wissensvermittlung der angehenden Feuerwehrmänner und -frauen sorgte das Team um Ausbilder André Jänicke, stellvertretender Stadtwehrführer von Bad Freienwalde. Dazu gehörten: Guido Bell, Christian Höfs, Mirko Krüger, David Seeger, David Koß, Marco Knoll (Freiwillige Feuerwehr Bad Freienwalde) sowie Dennis Falk und Daniel Werner (Freiwillige Feuerwehr Schiffmühle).(hei)