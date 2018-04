Erst Abriss, dann Umbau

Großes Gelände: Der Netto-Markt in Gartz will umbauen und sich vergrößern. In dieser Woche sollen die Abrissarbeiten am ehemaligen Schleckergebäude losgehen. Trotz Bauzeit gibt es kaum Einschränkungen im Laden und auf Parkplätzen, versichert das Unternehmen. © Foto: Oliver Voigt

Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Netto will seine Filiale in Gartz erweitern. Der Markendiscounter baut um, reißt ab und baut auf. Schon in dieser Woche geht es dem ehemaligen Schlecker-Gebäude an den Kragen, das Netto erworben hat. Trotz der Umbauarbeiten bleibt das Einkaufszentrum geöffnet.

Lange haben sich die Gartzer Stadtverordneten mit der möglichen Erweiterung des Netto-Marktes beschäftigt. Verletzt die von Netto favorisierte Erweiterung zur Straße die Bauflucht? Das war die kontrovers diskutierte Frage. Letztdendlich wurde mit dem Landkreis und der Stadt eine Einigung erzielt.

Plötzlich ging alles ganz schnell. Patrick Muranko, zuständiger Gebietsleiter Expansion Ost bei Netto, traf sich mit dem Gartzer Amtsdirektor Frank Gotzmann. Sie berieten über den Umfang und die Zeitschiene des Bauvorhabens. Schon in dieser Woche soll es mit dem Abriss des ehemaligen Schlecker-Gebäudes los gehen.

Die Umbauarbeiten werden voraussichtlich Ende August abgeschlossen sein. Netto erweitert seine Verkaufsfläche von jetzt 800 Quadratmeter auf 1000 Quadratmeter. „Es wird größer und moderner“, verspricht Patrick Muranko. „Der Markt erhält breitere Gänge, niedrigere Regale und eine modernere Fassade.“ Außerdem gibt es eine Aufback-Station mit frischer, loser Backware.

Der Bäcker Märkisch Edel bleibt ebenso erhalten wie der Getränkeanbieter. Im gesamten Markt wird ein neuer Fußboden verlegt und ein LED-Lichtkonzept eingebaut. Wenn der einstige Schlecker_Teil abgerissen ist, baut Netto dort ein neues Lager an. Das bestehende Lager wird zum Verkaufsraum.

„Die Bauarbeiten werden die Kunden kaum beeinträchtigen. Die Öffnungszeiten bleiben wie gehabt. Nur etwa von Mitte bis Ende August werden wir kurz schließen, um danach neu zu öffnen“, versichert Muranko. Der Gartzer Bürgermeister Burkhard Fleischmann ist froh über das Engagement von Netto: „Das stärkt unsere Stadt als Grundzentrum für den ländlichen Raum.“

Seit 1995 gibt es Netto als Markendiscounter in Gartz, damals noch als Plus-Markt. Netto baute neu und zog anseinen jetzigen Standort in der Kastanienallee. Investor Norbert Dittmann erwarb das lange Zeit leer stehende Objekt, riss es ab und baut nun einen Markt für die Kette Norma. Dieser soll im Mai eröffnet werden. Starke Konkurrenz für Netto? „Ich persönlich habe gar keine Bauchschmerzen damit“, sagt Patrick Muranko. „Wir haben das volle Sortiment gegenüber Norma. Die Einwohner müssen nicht nach Schwedt fahren.“ In Schwedt betreibt Netto übrigens drei Märkte und plant auch dort Erweiterungen.