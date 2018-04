Landkreis übernimmt mehr Kita-Kosten

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadt Eisenhüttenstadt bekommt immer mehr der tatsächlichen Kosten für das Kita-Personal vom Landkreis erstattet. Demnach übernimmt der Landkreis 85 Prozent der Personalkosten, was allerdings ein theoretischer Wert ist. Denn zur Berechnung wird eine „Mustererzieherin“ zugrunde gelegt, eine bestimmte Tarifgruppe und auch die Jahre der Berufstätigkeit spielen eine Rolle. Da in Eisenhüttenstadt viele ältere Erzieher beschäftigt sind, war für die Stadt dieses Berechnungsmodell ein Minusgeschäft. Statt der 85 Prozent kamen in der Stadt tatsächlich nur 68 Prozent der möglich Summe an, unterm Strich lag der Eigenanteil der Stadt bei 495 000 Euro Das war vor 2015.

Wie Katrin Fiegen, Leiterin des Fachbereiches Schule und Soziales, jüngst im Ausschuss für Familie, Schule und Soziales erläuterte, hat sich seit 2015 die Lage für die Stadt Eisenhüttenstadt wesentlich entspannt. Demnach wurden die Durchschnittswerte vom Landkreis angepasst. 2015 lag der Anteil, der tatsächlich vom Landkreis gezahlt wurde bei 77,8 Prozent, die Stadt hatte zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 300 000 Euro. Im vergangenen Jahr kamen 80,5 Prozent statt der 85 Prozent in der Stadtkasse an, was in der Summe eine Differenz von 199 000 Euro ausmacht. (lö)