Brauchbares gegen wenig Bares

Brauchbares: Am Stand von Dieter Gabrych (r.) aus Seelow wurden Roswitha und Lothar Dieck aus Neu Stahnsdorf fündig. © Foto: Elke Lang

Elke Lang

Storkow/Briescht (Jörg Kühl) In Storkow und Briescht war am Wochende Trödelmarkt-Saisonstart. Beide Märkte bestechen durch die schier unendliche Fülle an brauchbaren, schönen und antiken Waren, die es für wenig Geld zu kaufen gibt. Anbieter wie Kunden sind meist leidenschaftliche Sammler.

„Hier finden Sie, was Sie wo anders nicht finden, hier ist Rumwühlen erwünscht“, wirbt Dieter Gabrych aus Seelow vergnügt. Er weist auf allerlei rostigen Schrott hin, den er zum ersten Trödelmarkt des Burg-Kultur-Vereins Storkow in diesem Jahr feilbietet. Roswitha und Lothar Dieck aus Neu Stahnsdorf lassen sich nicht lange bitten. Und sie werden fündig. „Das ist eine alte Schippe“, freut er sich, „gutes Material und nicht so schwer wie die heutigen.“ Dieter Gabrych ist wie Sabine Sieber aus Fürstenwalde, die sich mit ihrem Haushaltsgeschirr als „Weitergeber für kleine Preise“ sieht, ziemlich oft hier beim Trödelmarkt dabei. Dieser findet nun wieder bis zum Herbst jeden ersten Sonnabend auf dem Marktplatz und entlang des Mühlenfließes statt.

Wie in jedem Jahr hatte Uta Müller vom Burg-Kultur-Verein mit dem Marktleiter Wolfgang Busch die Organisation übernommen. Unterstützt wurde sie von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, welche die Einweisung der Händler vornahmen, sowie von Benita Neumann, Constanze Aigensberger, Erika Neumann und Anne Gerlach. „Es sind wieder viele unserer Stammhändler gekommen“, hat Anne Gerlach festgestellt. „Sie sind sehr zugänglich und sehr zuverlässig“, lobten Erika und Benita Neumann, „und uns allen macht es Spaß“, fügte Constanze Aigensberger zufrieden hinzu.

In Briescht war am Sonntag Himmel und Hölle los. Auf der Alten Försterei tummelten sich Tausende von Schnäppchenjägern. Andrea Schmidt aus Beeskow war das erste Mal als Händlerin dabei – gemeinsam mit ihrer Tochter Emily. „Veräußert wurden überwiegend Spielsachen, aus denen Emily „herausgewachsen“ ist. „Das ist eine schöne Gelegenheit für sie, ihr Taschengeld aufzubessern“, sagte die Mutter lächelnd. Ebenfalls aus Beeskow kam Händler Lars Hanisch. Ein Plaste-Lkw zog viele Blicke auf sich: „Das ist ein Skoda-Truck aus DDR-Zeiten. Der stammt aus einer Kita.“

Geradezu mit dem Vorsatz, ein Schnäppchen zu erwerben, waren Helga und und Hartmut Gerhard aus Zeust angereist. Die Zeusterin freute sich, eine Kaffeemühle erstanden zu haben, die man an der Wand montiert. Um diese vor dem Kauf zu Testen, hat Helga Gerhard sogar einige Kaffeebohne in einem kleinen Döschen mitgebracht. Heike Schmidt aus Zeust ist schon erfahrenen Flohmarktgängerin und kennt so manche Tipps: „Ich gehe immer zum Flohmarkt-Auftakt nach Briescht. Da werden nämlich die ganzen Wintersachen rausgeholt.“