Viele Freiwillige bei Großaktion in Rauen

Wilde Müllkippe: Dr. Rosemarie Arenstedt und Anita Kaiser (vorn v. l.) in Aktion vor dem Tor zur alten Mars-la-Tour-Kaserne am Alten Postweg. © Foto: Cornelia Link-Adam

Dorfputz in Rauen: Während viele Fleißige in Wald und Flur unterwegs waren, behandelten Peter Krühne und Michael Hoffmann am Sonnabend-Vormittag die 20 Bänke der Kirche im Vorraum des Gotteshauses mit Holzwurmschutz. © Foto: Cornelia Link-Adam

Rauen Mehr als 50 Freiwillige sind am Sonnabend dem Aufruf der Gemeinde in Rauen gefolgt und haben sich an verschiedenen Stellen am Dorfputz beteiligt. Der Zulauf war deutlich größer als im Vorjahr.

Über die Schar an Freiwilligen freute sich auch Sven Sprunghofer zum Start am frühen Vormittag an der Feuerwehr. Kaum hatte der ehrenamtliche Gemeinde-Bürgermeister den Dorfputz eröffnet, teilten sich die Freiwilligen in Gruppen auf und machten sich auf den Weg durchs Dorf. Dabei waren nicht nur Kids und Senioren, sondern auch wieder Akteure etlicher Vereine. So putzten die Angler unten an der Spree. Dagegen war dank fleißiger Anwohner im Ortsteil Westend kaum was zu tun.

Tapfer sammelte indes Dr. Rosemarie Arenstedt im Alten Postweg Müll vom Ortseingangsschild in Richtung Dorfzentrum. An ihrer Seite Enkelin Katalin Savoly. „Igitt, eine volle Windel“, brüllte die 12-Jährige plötzlich. Nach dem ersten Schreck landete das Paket kurzerhand per Greifer im Müllsack. „Früher sah es hier noch schlimmer aus“, erinnerte sich die Zahnärztin. Sie sei bei den Putz-Aktionen immer dabei. „1991 haben wir das mit dem Pfarrer erstmals gemacht, damals noch mit Schippen und Spaten.“ Auf Höhe des Tores zur 1937 errichteten, aber längst verwaisten Mars-La-Tour-Kaserne dann der Schock. Auch wenn ein anonymer Rauener hier schon ein Protestschild gegen Müllsünder aufgehängt hat, fand man wieder viel Dreck an der wilden Müllkippe. „Alles Schweine“, fand Arnstedts Sohn Oliver Savoly, bekannt auch als Chef der nahen und hin und wieder geöffneten Diskothek Marmorscheune, deutliche Worte. Etliche Säcke voller Laub kippte er aus, sammelte mit Dieter Kaiser zudem Rasenmäher, Dachpappe, Gartenschläuche und sogar ein Toilettenbecken auf einen Haufen. Noch schneller ging es dank der Gruppe Freiwilliger, die von der anderen Seite den Alten Postweg entlang kam. Gemeinsam hatten die Rauener schnell die Pritsche des Lasters beladen, den Gemeindearbeiter Udo Steinicke zur Feuerwehr fuhr und in einen großen Container für herrenlosen Müll entlud. Es sollte nicht die einzige Tour werden, denn auch im Bereich Grauer Esel, am Jugendklub und in Richtung Storkow fand sich noch Unrat.

„Wir, also zwölf Leute vom Chor, waren schon in der Ketschendorfer Straße unterwegs“, berichteten Brigitte Back und Anita Gerstenberg. Reste von Pillen, kaputte Blumenpötte, Verpackungsmüll von McDonalds und viele Flaschen hatten sie eingesammelt. Dorfputz sei zwar anstrengend, mache aber auch Spaß. Nun wollten sie sich an der Feuerwehr erst einmal stärken. „Wahnsinn, wie viele Leute dieses Jahr mitmachen“, freute sich Wehrleiter Ronny Flanse. Die Feuerwehr koordinierte die Aktion, versorgte alle Freiwilligen auch mit Bockwurst, Brot und Getränken. Viel Zeit zum Reden hatte Flanse nicht, denn Uwe Myrrhe und seine Tochter Marlen Oberländer brachten Schrott. „Wir haben zu Hause aufgeräumt“, sagten die Rauener und warfen alte Wäschespinnen, Keksdosen und Sägeblätter in den Schrott-Container zugunsten der Kita Heidehaus. Freitag war er aufgestellt worden, am Sonnabend war er schnell rappelvoll.

Fleißig waren aber auch die „Alten Herren“ der SG Rauen im Vereinszimmer am Sportplatz. Chef Bernd Sauer, Karl-Heinz Laube und Hans-Joachim Peisker verlegten ein Kabel für den neuen Computer mit Internetzugang, um künftig die Fußballergebnisse nach Spielende an den Verband schneller melden zu können. Zuvor hatten sie schon am Platz gewerkelt. Während dessen waren etliche jüngere Mitglieder in den Rauener Bergen unterwegs und machten Waldputz auf der 15 Kilometer langen Strecke für den 38. Fontane-Lauf nächsten Sonnabend.

Fleißig waren aber auch Michael Hoffmann, Horst Grade, Peter Krühne und Rotraud Sauer in der Kirche. Sie trugen nach und nach alle 20 Kirchenbänke in den Vorraum, um sie mit einem Mittel gegen Holzwurm-Befall zu besprühen. „Das ist die zweite Behandlung und sollte reichen.“