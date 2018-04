„Die Nato fällt als Vermittler aus“

Stefan Kegel

Istanbul (MOZ) Der Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland droht in eine militärische Eskalation umzuschlagen, warnt Kristian Brakel, Chef des Istanbuler Büros der Böll-Stiftung. Mit dem Experten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sprach mit Stefan Kegel.

Herr Brakel, die Auseinandersetzungen zwischen Ankara und Athen verschärfen sich. Welches Risiko birgt das für die Region?

Die größte Gefahr besteht darin, dass daraus eine Eskalation entstehen könnte, die beide Seiten in dieser Form gar nicht wollen. Der Türkei geht es – trotz ihres aggressiven Auftretens – nicht darum, einen militärischen Konflikt zu entfachen. Aber die Situation ist sehr angeheizt, da kann schnell etwas explodieren.

Welche Gründe hat die Türkei, ihre Ziele so vehement zu verfolgen?

Die Türkei verteidigt aggressiv das, was sie als ihre eigenen Interessen sieht. Die Fragen, um die es geht, sind schon einige Jahrzehnte alt. Im Grunde dreht es sich darum, wem das Ägäische Meer gehört. Das hat Auswirkungen auf die Schifffahrtsrechte, die für die Türkei sehr wichtig sind, etwa was den Zugang zum Bosporus oder zum Mittelmeer angeht. Die Griechen gehen nach einer neueren Rechtsprechung davon aus, dass ihnen mit der Zwölf-Meilen-Zone vor der Küste der größere Teil zusteht. Die Türkei klammert sich an ältere Verträge, um die eigenen Hoheitsrechte zu wahren. Hinzu kommt, dass sich nationalistische Themen in der Türkei innenpolitisch gut verkaufen lassen.

Mitte der 1990er-Jahre standen beide Länder schon einmal kurz vor einer Konfrontation, die auf Vermittlung der USA beigelegt wurde. Wie groß sind die Chancen, dass diesmal die EU einschreitet – oder die Nato, deren Bündnispartner ja beide sind?

Die Nato fällt im Moment als Vermittlungspartner aus. Die Differenzen zwischen der Türkei und den Amerikanern, etwa wegen des Syrien-Konflikts, sind einfach zu groß. Die EU hat schon anerkannt, dass der Streit ein großes Konfliktpotenzial birgt und möchte sich dort engagieren. Ich habe den Verdacht, dass die türkische Seite darauf kalkuliert, dass es eine Vermittlung von außen gibt, um einen Kompromiss zu erreichen. Denn das würde die Griechen auch zum Einlenken zwingen.

Muss denn für eine langfristige Verständigung nicht auch der Konflikt und das geteilte Zypern gelöst werden, der immer noch zwischen beiden Ländern schwelt?

Die Fronten dort sind nicht total verhärtet, es gab positive Veränderungen, auch wenn die Verhandlungen letztlich nicht erfolgreich waren. Zwei Gründe dafür, dass es dort nicht vorangeht sind, dass zum einen das Thema keine Priorität für die Weltgemeinschaft hat und zum anderen eine Lösung viel Geld kosten würde. Auch die Auseinandersetzung um die Gasvorkommen vor der zyprischen Küste trägt nicht zur Entspannung bei. Dabei ist das Auftreten der Türkei absurd. Sie will militärisch durchsetzen, dass auch die Zyprioten im türkischen Nordteil der Insel an den Gewinnen der Vorkommen beteiligt werden. Das können aber nur die Nordzyprioten selbst erstreiten, die Türkei hat dafür kein völkerrechtliches Mandat. Im Zypern-Konflikt wird es in absehbarer Zeit also zu keiner Lösung kommen.

Wird durch die Konfrontation zwischen Athen und Ankara die Stimmung zwischen der EU und der Türkei noch schlechter, als sie ohnehin schon ist?

Es ist schon so, dass sogar EU-Mitglieder, die für eine weitere wirtschaftliche Integration der Türkei waren, sich nun dagegen stellen. Etwa nach dem Vorfall, als türkische Kriegsschiffe eine italienische Erdgaserkundung stoppten. Dabei hat die Türkei eigentlich ein Interesse daran, die EU an ihrer Seite zu halten. Das sieht man auch daran, dass der türkische Premierminister nach dem Zwischenfall mit dem gerammten Patrouillenboot in Griechenland angerufen und sich entschuldigt hat. Dennoch: Dass in solch einer Stimmung jemand plötzlich schießt, das kann sehr leicht passieren.