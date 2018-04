„Weit hergeholte“ Kriegsschiffe

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Diskussion um den Namen der Grundschule Neuberesinchen geht weiter. Die Schulkonferenz hält am Vorschlag meko fest. Nur die Schreibweise wurde angepasst, um einen Bezug zu Kriegsschiffen von ThyssenKrupp zu vermeiden. Für die Stadtverordnete Renate Berthold (BürgerBündnis) bleibt der Name dennoch uneindeutig.

Mitte Februar hatte sie eine Abstimmung über den Namensvorschlag im Stadtparlament mit einer flammenden Rede verhindert. Der Kern ihrer Kritik: Dem Namen mangele es nicht nur an sprachlicher Schönheit sondern auch an Eindeutigkeit. Denn MEKO in Großbuchstaben geschrieben sei unter anderem auch eine geschützte Marke für modular konstruierte Kriegsschiffe der ThyssenKrupp Marine Systems GmbH, die der Konzern seit den 1970er Jahren an Armeen in aller Welt verkauft. Die Stadtverordneten verwiesen die Beschlussvorlage nach diesem Hinweis in den Bildungsausschuss zurück, der anwesende Schulleiter Sebastian Obeth war wie vor den Kopf gestoßen. Das Fachgremium – das den Namen Ende Januar eigentlich bereits abgesegnet hatte – berät am morgigen Dienstag, 17 Uhr, im Rathaus nun erneut dazu.

Die Schulkonferenz hat sich inzwischen klar positioniert. Bei nur einer Enthaltung entschied das Gremium am 7. März, am Namen festzuhalten. Nur die Schreibweise wurde in Kleinbuchstaben geändert. Es soll nun meko statt MEKO heißen, „um die Ähnlichkeit mit der Marke MEKO von ThyssenKrupp nicht zu strapazieren“, wie es in einem umfassenden Schreiben an die Stadtverordneten heißt.

Darin weist die Schule, die 2014 eröffnete und nunmehr vier Klassen hat, auch die Kritik von Renate Berthold zurück. Zwar bestehe eine Verbindung des Begriffes zu Kriegsschiffen. Doch, so erklärt das Schulteam, „sich allein daran zu stören, dass ein Bezug zum Militär hergestellt werden könnte, erscheint uns etwas weit hergeholt.“ Es bestünden auch anderswo Parallelen zwischen Schulnamen und dem Militär, etwa bei Bismarckschulen oder gar Regenbogen-Grundschulen – gebe es doch den militärischen Regenbogen-Befehl.

„Im Übrigen gibt es diverse andere Unternehmen, die ebenfalls den Namen Meko tragen“, erklärt die Schule. Auch Verpackungsmaterial, Fenster- und Türrahmen aus Metall, Stifte oder Kleidung werden unter der Bezeichnung vermarktet. An der Grundschule in Neuberesinchen stehe meko in Anlehnung an den Schwerpunkt im Schulprofil für „besondere Medienkompetenz“, wie dies auch im Beinamen klar zum Ausdruck komme.

Man habe sich ganz bewusst „für einen visionären Schulnamen“ entschieden. Denn „der Begriff Medienkompetenz (meko) wird zukünftig eine wichtige Rolle in vielen Bereichen spielen“. In dem Schreiben verweist das Schulteam ebenso auf eine Vielzahl von Institutionen, die bereits mit dieser Abkürzung arbeiten; von medienkompetenten Kitas in Nordrhein-Westfalen über die Landesmedienanstalt Bremen bis hin zur Bischofskonferenz. Abschließend heißt es: „Wer Medienkompetenz besitzt wird diese auch in unserem Schulnamen verstehen.“

Renate Berthold bleibt trotzdem bei ihrer Kritik. Da sie am Dienstag nicht selbst am Ausschuss teilnehmen kann, hat sie eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. „Ich bin weiter gegen den Namen und kann ihn nicht nachvollziehen. Der Begriff muss sich doch irgendwo etabliert haben“, findet sie. Zehn Internetlinks anzugeben, das sei ihr zu wenig. Sie finde es im Nachhinein bedauerlich, dass es der Kriegsschiffe bedurfte, um die Abstimmung zu stoppen. „Aber mein Haupteinwand war auch nicht der Militärbezug, sondern die fehlende Eindeutigkeit.“

Sie habe nie jemanden vor den Kopf stoßen wollen, „und ich finde das pädagogische Konzept der Schule auch ganz hervorragend. Sebastian Obeth und sein Team haben meine Hochachtung“, macht Renate Berthold klar. Ihr gehe es ausschließlich „um einen vernünftigen Namen. Mein Vorschlag wäre medienfit-Grundschule. Das ist sprachlich eindeutiger und hätte auch den Vorteil, dass die jüngeren Kinder etwas damit anfangen können.“

Das Schulteam lehnt diesen Alternativvorschlag ab. Denn der Begriff sei durch das gleichnamige Landesprogramm für alle Grundschulen belegt, die sich daran beteiligen. Die Grundschule in Neuberesinchen ist eine von 32 Referenzschulen für Medienkompetenz in Brandenburg. Gleiches gilt für die Grundschule Am Botanischen Garten.