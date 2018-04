Fischzug und Frühlingsmarkt

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Der zweitägige Frühlingsmarkt in der Schwedter Innenstadt hat viel Publikum angelockt. Für Kinder gab es zahlreiche Angebote zum Mitmachen. Außerdem wurde die 7. Flussauenwoche im Fischergarten von Helmut Zahl eröffnet und das Fischerhandwerk life demonstriert.

Das erste Eis der Saison schlecken, im Freien sitzen, bummeln, schauen, einkaufen – das waren die Markenzeichen des Schwedter Frühlingsmarktes. Mehrere Blumenstände ließen eine Ahnung von der Kraft des Frühlings aufkeimen. Dicht umlagert war die Modenschau des Geschäftes „Mein Frauenzimmer“. Die Zuschauer spendeten den Models aus der Stadt viel Beifall für ihren Mut, in der Mode der Saison übern Laufsteg zu gehen. Für die jüngsten Besucher gab es an mehreren Ständen Gelegenheit, sich zu betätigen. Die Aktionsgemeinschaft City hatte zur ersten Zwergenralley eingeladen. An fünf Stationen mussten die Kinder kleine Aufgaben erfüllen, unter anderem malen und einen Schatz suchen. Am Ende winkte jedem Teilnehmer ein kleiner Preis. Junge Mütter meinten übereinstimmend: „Das war gut ausgedacht. So eine Zwergenralley muss es wieder geben.“

Sigrid Winkler aus Schwedt meinte: „So kann man nicht meckern. Aber wir vermissen das Freiluftcafé, das sonst immer auf dem Vierradener Platz war.“ Mutig gingen die Schwedter Schüler Pia-Jane Radtke und Antoni Staniec übern Frühlingsmarkt. Sie waren als Zwerg und Huhn verkleidet und boten kleine Süßigkeiten an. „Manche Besucher antworten gar nicht auf unser Hallo, andere wieder sind sehr freundlich“, erzählten Zwerg und Huhn. Mutig waren auch die Dreiklang-Schüler der 10 a und 10 b. Sie hatten mit ihren Eltern Kuchen gebacken und sammelten auf ihrem Basar für die Abschlussfeier. „Rund 3000 Euro müssen wir zusammenbringen“, sagte Lina Krüger. Für sie und die anderen Zehntklässler beginnt am 19. April die schriftliche Deutschprüfung.

Gern ließen sich die Marktbesucher im Kirchencafé nieder oder erklommen den Kirchturm, um Schwedt und die überfluteten Polder von oben zu sehen. Der Nationalpark und der Tourismusverein hatten, nur einen Steinwurf vom Frühlingsmarkt entfernt, die 7. Flussauenwoche eröffnet. Im Fischergarten bei Helmut Zahn haben viele Wissbegierige den Frühlingsfischzug beobachtet. „Großer Plötzenalarm“ scherzte Helmut Zahn, als er gemeinsam mit seinem Berufskollegen Lutz Zimmermann aus Friedrichsthal und dem stellvertretenden Nationalparkleiter Michael Tautenhahn das Netz aus dem Kanal zog. „Viele Fische, wenig Kilo“, ergänzte Tautenhahn und die Männer ließen die Fische wieder ins Wasser, das sieben Grad kalt war.

Anna Fünning gehörte zu den Zuschauern und sagte: „So ein Netz rausholen macht ganz schön Arbeit. Wir haben schon die Fischsuppe probiert, die ist gut. Und Jasmin Zahn war wunderbar. Sie hat eine phantastische Arie zur Eröffnung der Flussauenwoche gesungen. Ich bin ganz begeistert, man kann hier toll entspannen.“

Manche Sonnenanbeter nahmen in Strandkörben das erste Freiluftbad der Saison, andere interessierten sich für das Stör-Aquarium von Lutz Zimmermann. Er betreibt seit einigen Jahren die Aufzucht von Jung-Stören. 1, 9 Millionen Tiere hat er schon in seinen Becken gehabt, sie aufs Oderwasser geprägt und ausgesetzt. „Ich hoffe, dass 2020 die ersten Störe von ihrer Reise in die Welt wieder in die Oder zurückkommen zum Laichen“, erzählte er.