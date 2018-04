Signierte Kalender für ein neues Auto

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt Das Tierheim am See benötigt ein neues Fahrzeug. „Bei dem jetzigen Auto haben schon alle Motorkontrolllampen mal geleuchtet“, sagt Tierheim-Leiterin Jana Feister. Auch ist die Karosserie in Mitleidenschaft gezogen. Die Einrichtung zwischen Eisenhüttenstadt und Vogelsang ist aber auf ein Auto angewiesen. „Das ist eigentlich tagtäglich im Einsatz“, sagt Jana Feister. Sei es, um Futter für die Tiere zu holen, Fundtiere zu transportieren oder zum Tierarzt zu bringen.

Doch mit eigenen Mitteln kann sich das Tierheim diese Investition nicht leisten. Deshalb bittet Jana Feister um Spenden. Gekauft werden soll, wenn das Geld zusammen ist, ein gebrauchtes Fahrzeug. Um einen Anreiz zu geben, soll der Verkauf eines Kalenders angekurbelt werden, der extra für das Tierheim entstanden ist. Zu sehen ist Jana Feister mit Tieren aus der Einrichtung. Unterstützt haben das Projekt Star-Friseur Udo Walz aber auch der Designer Uwe Herrmann, der für das Foto-Shooting die Kleider gestellt hat.

Herrmann, der in Dresden eines der größten Brautmodehäuser Europas unterhält und vor allem durch die TV-Sendung „Zwischen Tüll und Tränen“ einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist, wird am Mittwoch, um 19 Uhr, im Kunsthof in Fürstenberg zu Gast sein. Dort liest er aus seinem Buch „Kleider machen Bräute“, in dem er die besten Geschichten rund um das Brautkleid veröffentlicht hat. Der Designer wird seinen Aufenthalt in Fürstenberg dazu nutzen, im Anschluss an die Lesung die Kalender zu signieren. Diese besonderen Exemplare, können Interessierte entweder im Anschluss an die Veranstaltung erwerben oder später bei Jana Feister kaufen. „Der Kalender kostet 15 Euro. Der Erlös geht komplett an das Tierheim“, sagt die Leiterin. Es handele sich um einen Geburtstagskalender, der also nicht auf ein bestimmtes Jahr beschränkt ist, sondern immer wieder verwendet kann, nicht zuletzt aufgrund der schönen Motive.

Im Tierheim am See leben derzeit 30 Hunde und 20 Katzen – so wie viel Meerschweinchen. Die kleinen Tiere landen meisten in der Einrichtung, wenn eine Wohnung oder Gartensparte geräumt werden muss. Weil der Besitzer nicht darauf geachtet oder sich auch nicht gekümmert hat, haben sich die Tiere stark vermehrt. (lö)