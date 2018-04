Gelungenes Frühlingsfest am Fredersdorfer Rathaus

Jens Sell

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Kurz rätselten Bürgermeister Thomas Krieger (CDU) und der Vorstand des Kulturvereins herum, dann einigten sie sich auf das Fünfte: Zum fünften Mal lud der Kulturverein Fredersdorf-Vogelsdorf zum Frühlingsfest vor dem Rathaus in der Fredersdorfer Lindenstraße ein, und das bunte und attraktive Angebot lockte viele Einwohner der Doppelgemeinde an die Stände und Kinderbelustigungen. Am späten Mittag des Sonnabends startete mit dem „The Voice of Germany“-Star Martin Martini das Bühnenprogramm, das sogleich seine Fans fand. „Ich gebe zu, dass ich anfangs ein wenig skeptisch war, ob der Verein das Fest auf die Beine stellen wird“, räumte Thomas Krieger ein, war doch im vergangenen Jahr mit Hans-Joachim Batt der Protagonist und Motor des Frühlingsfestes überraschend gestorben. Doch der Kulturverein habe mit dem Sportverein TSG Fredersdorf, dem freien Kita-Träger Krümelbude und der Gaststätte Fairplay an seiner Seite bewiesen, dass er das Zeug dazu hat, anerkannte Krieger unumwunden.

Auch andere Vereine beteiligten sich, so der Heimatverein und die Siedlergemeinschaft Fredersdorf-Nord. Sie teilten sich einen Stand. Hans und Margot Keller vom Heimatverein hatten ein tief gestaffeltes Angebot an heimatkundlichen und -geschichtlichen Broschüren, auch mit vielen Zeitzeugentexten, ausgelegt. „Mit den Einnahmen wollen wir die Rekonstruktion des alten Gutshofes unterstützen“, sagte Hans Keller. Neu aufgelegt worden sei zum Beispiel der Bildband „Fredersdorf in alten Ansichten“.

Sehr mundete den Standbesuchern die Siedlerbowle, in der sich Erdbeeren befanden. Siegfried Wollin und Michael Drabinski berichteten von der interessanten Versammlung am Freitagabend mit der Altlandsberger Rechtsanwältin Claudia Stoldt, die verschiedene Aspekte des Nachbarschaftsrechts beleuchtete und mit vielen Beispielen illustrierte. Im nächsten Jahr will die Siedlergemeinschaft ihren 120. Geburtstag feiern, sie sei der älteste Fredersdorfer Verein, sagt Siegfried Wollin.

Viel jünger ist das Angebot nebenan: Petra Stürz hat mit ihrem kreativen Engelshop Elexier die Ex-Fredersdorferin Beatrice Seidel und Christian Petzka aus Berlin angelockt. Die lassen sich nebenbei ein Eis schmecken, während viele Kinder um die Ecke in den Gummiseilen des Bungee-Jump-Trampolins hängen. So kommt jeder auf seine Kosten beim 5. Frühlingsfest von Fredersdorf-Vogelsdorf. (js)