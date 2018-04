Die Sache mit den Igelit-Schuhen

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) „Stopp!“: Fünf russische Soldaten fordern Lindas Großvater Paul auf, sofort anzuhalten. Linda hat Todesangst um ihren Opa, denn der hat in seinem Pferdewagen eine brisante Ladung: Weizen aus russischen Beständen, den er für private Zwecke abgezweigt hatte: Das Todesurteil, falls es herauskäme. Instinktiv wirft sich das junge Mädchen schützend vor ihren Großvater. Textende. Die Episode geht gut aus, denn die russischen Soldaten ließen, wenn Kinder im Spiel waren, oft Menschlichkeit walten. „Das kleine Kind war die Lebensversicherung für den Großvater“, erzählt Margot Jaeuthe. In Ihrem Buch „Stehaufmädchen“ koloriert die 1943 geborene Autorin die Nachkriegszeit des Waisenmädchens Linda. Auch wenn die Geschichte frei erzählt ist, so trägt sie doch autobiografische Züge. Besonders mit Details, wie die berühmt-berüchtigten Igelit-Schuhe, in denen die Füße nach kurzer Zeit immer unangenehm rochen, der Einkauf von Kleidung per Bezugsschein in der improvisierten Verkaufsstelle in der Gaststätte Zur Grotte, die ersten Schweinslederschuhe, die Kontrollen an der Zonengrenze, bei den Linda die mühsam ergatterten Groschenromane wieder abgenommen werden, lassen die Zeit nach 1945 wieder lebendig werden. Margot Jaeuthe schlägt einen Bogen von der Aufbruchstimmung um den 17. Juni 1953 herum bis hin zu den immer stärker werdenden Repressionen nach Beginn des Mauerbaus. Der dramatischer Höhepunkt ist die Schilderung einer kollektiven Klassenbestrafung: „Sie werden sich hier bestimmt an Garstkas Roman Das Schweigende Klassenzimmer erinnern“, merkte Margot Jaeuthe an.

Die Autorin hatte in der Burg Beeskow ein Heimspiel. Sie lebt nämlich in Limsdorf. Aufgewachsen war sie jedoch in Teterow in Mecklenburg-Vorpommern. Sie studierte Biologie und Medizinpädagogik, arbeitete bis 2015 als Dozentin für Medizinpädagogik und ist verheiratet mit dem Kameramann Günter Jaeuthe, mit dem sie gemeinsam eine Tochter hat. Ihr angekündigter Gesprächspartner, Filmregisseur Herrmann Zschoche, konnte wegen einer Erkrankung nicht anwesend sein. Die Görziger Liedermacherin und Bildhauerin Petra Wagner begleitete den Leseabend musikalisch.(jök)