Neuendorf eine Trauerhalle spendiert

Stephanie Fedders

Neuendorf Neuendorf.Bernd-Christian Schneck holte aus zum ganz großen Vergleich: Der Bürgermeister des Löwenberger Landes stellte auf seinem ersten offiziellen Termin nach einem Kuraufenthalt und um einige Kilo leichter nicht nur fest, dass er in „fast drei Jahrzehnten als Hauptverwaltungsbeamter so eine Veranstaltung noch nicht erlebt“ habe.

Nein, er bescheinigte der Hauptperson, um die sich am Sonnabend alles drehte, sogar Hasso Plattner und Günther Jauch in den Schatten zu stellen. Was die beiden Wohltäter für Potsdam tun, das leiste Otto-Rüdiger Schulze für Neuendorf.

Die Schlüsselübergabe für die neue Kapelle war der Anlass, den Unternehmer so zu würdigen. Hatte er doch den Neubau der Gemeinde und den Einwohnern des Ortes als Geschenk übergeben. Nach weniger als einem Jahr Bauzeit steht nun auf dem Friedhof und damit auf Gemeindeland ein Gebäude, das, wie der Pfarrer im Ruhestand Gerhard Gabriel in seiner Andacht bemerkte, „nicht ganz unumstritten“ sei. Es hat so gar nichts gemein mit der ehemaligen Trauerhalle, die aus Altersgründen abgerissen wurde. Die Fenster sind zweifarbig gestaltet, die beheizbaren Sitzbänke grün, Geweihe halten die Deckenlampen und eines ziert sogar das Kreuz an der Wand.

Dem heiligen Hubertus als Schutzpatron der Jäger hat Otto-Rüdiger Schulze die Kapelle gewidmet. „Neuendorf war schon immer ein Zentrum der Jagd, wir haben hier eine starke Jägerschaft“, nannte der Bauherr seine Motive für die Namensgebung der „Hubertuskapelle“. Eine Plakette neben dem Eingang kündet davon, wem der Bau zu verdanken ist. Traurig war der Anlass, als die Idee geboren wurde: Die Beerdigung von Schulzes Schwiegermutter fand bei Schnee statt. Der Vorgängerbau hat „nicht mehr als den Sarg und zehn Personen gefasst“, erinnerte Gabriel. Jetzt habe die Trauergemeinde ein Dach über den Kopf. Dennoch sorgt die neue Kapelle nicht bei allen für Freude. Ruth-Barbara Schlenker, Pastorin im Sprengel Löwenberg-Grüneberg, teilte dieser Zeitung mit, sie finde es „befremdlich“, dass die „kommunale Trauerhalle auf dem Friedhof von Privat durch ein neues Gebäude im religiösen Stil ersetzt“ werde. Ferner nannte sie es „bedauerlich, dass der Atheismus auch an diesem Ort die religiöse Entfremdung fördert“. Sollte die Glocke zu weltlichen Anlässen läuten, „verabschiedet man sich in Neuendorf von der jahrhundertealten Tradition im Löwenberger Land, dass ausschließlich zu kirchlichen Veranstaltungen geläutet wird“. Diese kritischen Worte teilten weder Gerhard Gabriel noch Uwe Simon. Der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Oberes Havelland, dem es sehr wichtig war, bei der Schlüsselübergabe dabei zu sein, sprach von einem „Mäzenatentum im positiven Sinne“. Gerade die Christen hätten eine Verpflichtung, die „Kirche für die Gesellschaft zu öffnen“. Durch die Kapelle solle „ein Ort geschaffen werden, der allen Menschen offensteht“. Das betonte auch Otto-Rüdiger Schulze in seiner Ansprache, wenngleich „kirchliche Veranstaltungen Vorrang haben werden“. Doch auch weltliche Anlässe sollen den Bau und das Dorf mit Leben erfüllen. Im September werde es die erste Hochzeit in der Kapelle geben, ferner seien kulturelle Veranstaltungen geplant, wie Konzerte und Liederabende. Für den Bau hat Otto-Rüdiger Schulze viele Firmen aus der Region beauftragt, die „ganz wunderbare Arbeit“ abgeliefert hätten. Ihm war wichtig, dass das Geld in der Gemeinde bleibt. Die jahrzehntelange familiäre Bindung an Neuendorf hat für den Spender eine große Rolle gespielt. Schon seine Großmutter habe sich um den Friedhof in Neuendorf gekümmert, später dann seine Frau. Mit dem Bau der Kapelle „schließt sich der Kreis, und darauf sind wir stolz“.