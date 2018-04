Taktische Meisterleistung

Ingmar Höfgen

Gildenhall (MZV) Union Neuruppin hat Fortuna Babelsberg, dem Tabellenführer der Landesklasse West, ein 0:0 abgerungen. Nach einer taktischen Meisterleistung und viel Einsatzwillen war der Punkt hochverdient. Einmal lag der Ball sogar im Fortuna-Tor, aber der Treffer wurde nicht gegeben.

"Kommt, noch einen Guten", rief Fortuna-Trainer Sebastian Michalske halblaut ins Feld. Die Nachspielzeit von nur drei Minuten lief, aber der gute, erfolgreiche, torbringende Angriff, den Michalske meinte, er wollte in der Schlussphase nicht mehr gelingen. Wie oft im Laufe der 90 Minuten konnte der Tabellenführer seine Stärke, sich mit kurzen Pässen durch die Mitte zu kombinieren, nicht ausspielen. Stattdessen sah er sich vielen Zweikämpfen ausgesetzt und nahm mit zunehmender Zeit die Härte an.

Dass Fortuna kaum ins Spiel fand, war vor allem ein Verdienst der Union-Defensive, die anders als sonst aufgestellt war. Vor der Viererkette spielten drei Defensive, davor zwei offensive Mittelfeldspieler, und vorn lief Marcus Krahl als einzige Spitze die Fortuna-Innenverteidiger an. Das Ziel: Wenig Bälle durch in die Mitte zuzulassen, stattdessen das Babelsberger Spiel auf die Außen zu verlagern. Das wenige, was dann dank des harmonischen Verschiebens noch in die Mitte kam, schlugen Michael Engel und Stefan Fechner, Peter Schaden und Steven Wolter konsequent weg. Kapitän Wolter war nach dem Abpfiff sehr zufrieden mit dem Punkt. "Es war unser erstes Spiel auf Rasen in diesem Jahr, und Fortuna hat schon Qualität", sagte der Routinier.

Zählt man die Chancen, waren die Gäste näher am Sieg als die Gastgeber. Bereits in der dritten Minute schoss Dennis Weber an den Innenpfosten. Nach einer halben Stunde dann verhängte Schiedsrichter Olaf Kreusche-Koch einen zweifelhaften Elfmeter gegen die Gildenhaller. Florian Bitzka trat an - aber Torwart Tizian Fülbier ahnte die Ecke und hielt den schwachen Schuss. "Tizian hat uns mit dem parierten Elfmeter im Spiel gehalten", befand Kapitän Wolter. Fülbier wiederum war immer da, wenn es brannte, parierte einen Kopfball (58.) und Dennis Webers Seitfallzieher (64.). Und er verletzte sich am Fußgelenk, quälte sich aber durchs Spiel.

Union, bei schnellem Umkehrspiel stets gefährlich, hätte sogar ein Tor erzielt. Krahl ließ eine Flanke über seinen Scheitel ins Tor gleiten - aber der Linienrichter hatte die Fahne gehoben (59.). Wenig später wurde Krahls Schuss (67.) pariert, und bei einem langen Freistoß von Engel kam Stefan Fechner nicht mehr richtig an den Ball (75.).

Am Ende hatten die Unioner viel Glück, als Andreas Plaue das leere Tor nicht traf (90.), während Fülbier - zuvor hart angegangen - am Boden lag. So blieb es, wie im Hinspiel, beim 0:0. "Glück hat nur der Tüchtige", spendete Trainer Stephan Ellfeldt anschließend gern für das Phrasenschwein, verwies aber auf die Stärke der Mannschaft: "Was ich liebe, ist ihre taktische Flexibilität."

Lob gab es auch vom Gegner. "Union ist immer schwierig, weil ich viel von dem Trainer halte, der die Mannschaften immer defensiv gut einstellt", sagte Fortuna-Coach Michalske. In der Halbzeit habe er mehr Engagement und Siegeswillen eingefordert. Aber es blieb beim torlosen Unentschieden.