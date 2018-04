Wer hat Angst vor Wagenknecht?

André Bochow, Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Die Linkspartei hat derzeit mehr Probleme, als es auf den ersten Blick scheint. In Umfragen ist sie stabil, in drei Ländern – darunter Brandenburg – reagiert sie mit. Und doch beherrschen innerparteiliche Kämpfe das Bild. Gregor Gysi warnt vor der Zerstörung der Partei.

Abgrund, es geht „weiter so in den Abgrund“. Oskar Lafontaine lässt es auf seiner Facebook-Seite krachen. Schließlich geht es gegen die SPD. „Jetzt werden sie wieder jubeln, die Sozialdemokraten, die schon lange keine mehr sind“, schrieb er, nachdem die Partei das Ergebnis ihres Mitgliedervotums über die Große Koalition bekannt gegeben hatte. Mit bitterem Spott überzieht der ehemalige Vorsitzende der Sozialdemokraten seine Ex-Partei bei Facebook. Als „Handlanger der Wirtschaft“ brandmarkt er die SPD dort und wirft der designierten Parteichefin Andrea Nahles ihren guten Ruf bei den Arbeitgebern vor.

Überhaupt sei die neue GroKo das Ende der SPD. Da ist sich Lafontaine sicher. Zwar gibt es seiner Ansicht nach kaum eine Rettung für die SPD, aber das bedeutet nicht, dass für deutsche Linke alles aus ist. Denn am Ende des linken Tunnels sind Licht und Hoffnung – in Person seiner selbst und seiner Ehefrau Sahra Wagenknecht. Wagenknecht lässt es nach dem Mitgliederentscheid der SPD ebenfalls nicht an harscher Kritik fehlen: Sie befindet kurzerhand „Rot-Rot-Grün ist tot“.

Doch auch die von Wagenknecht und Lafontaine angebotene Alternative kommt nicht recht in Gang. Zwar kämpfen die beiden unermüdlich für ihre Idee einer linken Sammlungsbewegung und ernten – zumindest im Internet – dafür auch einigen Zuspruch. In ihrer Partei sieht das jedoch ganz anders aus.

Zuletzt erklärte Gregor Gysi die Idee am vergangenen Wochenende für tot. „Der Zug ist bei uns leider erst einmal abgefahren“, sagte der dem „Neuen Deutschland“. Sollten Wagenknecht und Lafontaine die Idee weiter verfolgen, warnt er: „Das würde zur Zerstörung der Linken führen.“ Grund dafür seien rechtliche Bedenken: Wer für die Sammlungsbewegung antreten wolle, müsse zuvor die Linkspartei verlassen.

Doch nicht nur aus rechtlichen Gründen fürchten viele die Sammlungsbewegung. Während Wagenknecht versucht, erst einmal „glaubwürdige Personen“ um sich zu scharen, will vielen anderen in der Linkspartei gar nicht erst einleuchten, wie aus versprengten Grünen, enttäuschten Sozialdemokraten und den Genossen der Wagenknecht-Kipping-Partei irgendetwas Großes entstehen könnte.

Katja Kipping fürchtet eher „eine Aufspaltung der Kräfte“. Sie möchte „die Partei die Linke größer denken: Als Partei der Bewegung“. Was das ist? Eine Partei, „die sich nicht allein auf Wahlen verlässt, sondern auch außerhalb der Parlamente praktische Angebote formuliert, um der um sich greifenden Polarisierung die Kraft der Solidarität entgegenzusetzen“. Das klingt nicht sonderlich konkret, kann aber von Lafontaine-Wagenknecht-Anhängern durchaus als Angriff verstanden werden. Schließlich werden die beiden nicht müde, von der Unmöglichkeit offener Grenzen für alle zu reden und von dem Neoliberalismus, der den Menschen aus aller Welt die Türen öffne, um sie bequemer ausbeuten und in Konkurrenz zu einheimischen Unterprivilegierten stellen zu können.

Bei Katja Kipping, deren Führungsstil zuletzt heftig von Sahra Wagenknecht angegriffen wurde, hört sich die gesellschaftliche Analyse anders an. Zumindest setzt die Parteichefin andere Akzente. „Wir haben eine klare Barbarisierung nach rechts in der Gesellschaft“, sagt Kipping, was man unter anderem daran sehe, „dass rassistische Deutungsmuster den Alltag durchdringen“. Es bestehe die Gefahr, dass diese „Barbarisierung“ durch eine neue GroKo „noch befeuert wird“.

Mitvorsitzender Bernd Riexinger sieht das kein bisschen anders. An das Augen-Reiben der Öffentlichkeit über die konträren Ansichten von Partei- und Fraktionsführung bei sehr wichtigen Fragen, haben sich die beiden schon gewöhnt. Immerhin führen sie die Linken seit sechs Jahren. Und trotzdem betonte Riexinger am Wochenende in einem Interview mit dem Deutschlandfunk: „Ich habe gar keine Angst vor Sahra Wagenknecht.“ Schon zuvor nahmen immerhin 25 der 69 Abgeordneten der Linksfraktion ihre Parteichefs gegen ihre Fraktionsvorsitzende in Schutz: „Mit Erstaunen“ hätten sie die wiederholte Kritik Wagenknechts an der Parteiführung wahrgenommen, schrieben sie vor Ostern in einer gemeinsamen Erklärung. „Wir teilen diese Einschätzung nicht.“ Vielmehr finden sie, „dass sich die Partei seit dem Göttinger Parteitag von den davor liegenden Auseinandersetzungen gut erholt hat“.

In Göttingen war 2012 schon einmal eine total zerstrittene Linke zusammengekommen, die eigentlich nur noch die Furcht vor dem Auseinanderbrechen zusammenhielt. Damals fiel auch das Wort, das Oskar Lafontaine jetzt der SPD zuschreibt: Abgrund. Nur sahen sich die Linken 2012 vor demselben. Immer wieder werden die Parteivorsitzenden in der Öffentlichkeit nun an Göttingen erinnert. Denn die Machtfrage in der Linkspartei ist ungeklärt. Ob sie auf dem Leipziger Parteitag im Juni gestellt wird, ist noch offen. Daran, dass sie vorher geklärt wird, glaubt zumindest Gysi nicht. „Mein Optimismus ist begrenzt“, sagt er. Bislang allerdings gibt es nur zwei Kandidaten für den Parteivorsitz: Katja Kipping und Bernd Riexinger.