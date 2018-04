Gesundheitswoche mit Staffellauf gestartet

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Gesundheitswoche in Beeskow ist am Sonnabend sportlich gestartet. An dem Staffellauf und dem Bewegungsparcours im Fontaneviertel nahmen viele Familien mit Kindern teil. Bis Freitag stehen täglich Veranstaltung zu Gesundheitsthemen auf der Agenda.

Pünktlich um zehn Uhr ertönt das Startsignal. Auf die Plätze, fertig los! Dann rennen die Kinder und Jugendlichen – es sind auch ein einzelne Erwachsene dabei – los. Eine 860 Meter lange Schleife ist zu rennen, ehe die Läufer wieder in der Fontanestraße ankommen. Sodann heißt es: Den Staffelstab weiterreichen, damit der zweite im Team die Runde in Angriff nimmt. Insgesamt drei Runden pro Staffel sind zu laufen. Am Ende hält jeder Teilnehmer des Staffellaufs aus den Händen von Sozialdezernentin Angelika Zarling, Beatrix Pohle vom Verein Leichtathletik in Beeskow und von Sonja Palfner vom Hüfnerhaus eine Medaille. Anschließend begeben sich die Gäste der Auftaktveranstaltung der Gesundheitswoche in die Turnhalle der Fontane-Grundschule. Dort haben die Leichtathleten einen Bewegungsparcours aufgebaut: Seilspringen, Büchsenwerfen, Slalom, Medizinball-Stoßen, Wechselsprünge, Hürdenlauf, Basketball-Zielwerfen und andere Disziplinen stehen auf der Agenda. Agnes Fielitz vom den Leichtathleten hilft, die Namen der Starter und ihre Wertungen zu notieren.

Die Gesundheitswoche wird vom „Netzwerk Frühe Hilfen und gesunde Kinder im Landkreis Oder-Spree“ federführend organisiert, berichtet die Koordinatorin Jeanett Kleinert vom Jugendamt. Das Netzwerk wird unterstützt vom Jugendamt und vom Gesundheitsamt des Kreises, vom Verein Bumerang, der Stadt Beeskow, der Volkshochschule, der Bibliothek, vom DRK-Familienzentrum, der Lebenshilfe Frühförderung, und von der Zahnärztin im Ruhestand Gudrun Sommer. Mit der Aktion wollen die Akteure für gesunde Ernährung und regelmäßige körperliche Bewegung von Kindern werben, so Jeanett Kleinert. „Das fängt schon damit an, welche Nahrungsmittel die Kinder in Kita und Schule mitbekommen.“ Leider seien immer noch viel zu häufig Süßigkeiten und zuckerhaltige Getränke in den Schulranzen und Kitabeuteln zu finden. Dezernentin Angelika Zarling ist der Aspekt der Gesundheitsvorsorge wichtig. Dies sei nicht nur für die Entwicklung der Kinder von entscheidender Bedeutung. Gesunde Lebensweise entlaste letztlich auch die Sozialkassen des Kreises. „Wir müssen mehr in die Prävention investieren“, fordert die Dezernentin. Mit ihrer Idee für die Gesundheitswoche ist Sonja Palfner bei allen Projektbeteiligten des Netzwerks offenen Türen eingelaufen. Der Austragungsort Fontaneviertel und die Kooperation mit den Leichtathleten habe sich schon im vorigen Jahr beim Kindertag bewährt, lobt Sonja Palfner.

Heute bietet das DRK-Familienzentrum von 9 bis 11 Uhr im Rahmen eines Schwangerenfrühstücks Informationen zur gesunden Ernähtung für werdende und stillende Mütter an.

Am Dienstag gibt es im Landratsamt Raum A127 ein Entdeckerparcours für die Sinnesorgane mit fünf Stationen. Um 15 Uhr folgt die Veranstaltung „Sprache und Kommunikation mit Kindern im Kleinkind- und Kindergartenalter“, um 16 Uhr den Vortrag „Was hält Kinderzähne gesund?“

Am Mittwoch geht die Gesundheitswoche in der Kupferschmiede weiter. Um 16 Uhr heißt es „Bunt und gesund“ mit vielfältigen Aktionen, Sprachspielen und Geschichten rund um Obst und Gemüse.

Am Donnerstag bietet das DRK-Familienzentrum von 9 bis 11 Uhr eine Informationsveranstaltung mit dem Titel „Gut behütet durch die ersten Lebensjahre“ an. Dabei wird geklärt, was Kinder für eine gesunde seelische Entwicklung benötigen.

Am Freitag klingt die Gesundheitswoche mit einer Veranstaltung für Geflüchtete aus. Im Hüfnerhaus wird ab 16 Uhr vorgestellt, welche vorbeugenden Gesundheitsmaßnamen in Deutschland besonders empfohlen werden.