Sammeltasse und Blutblatt im Angebot

Pflanzen und mehr: Am Tisch bei der Kulturgießerei in Schöneiche war angesichts vergangener kalter Tage das Angebot noch schmal. Dennoch fanden viele Besucher etwas zum Mitnehmen. © Foto: Uwe Stemmler

Uwe Stemmler

Schöneiche (MOZ) Der Heimatverein Schöneiche und die Kulturgießerei hatten am Sonnabendnachmittag zu einem Verschenkemarkt eingeladen. Rund 200 Besucher nutzten das kostenlose Angebot und trugen Geschirr, Wäsche und Pflanzen nach Hause.

„Ich bin das erste Mal hier. Und ich finde, es ist eine sehr sinnvolle Idee, Dinge, die man nicht braucht, wieder in den Kreislauf der Gesellschaft zurückzuführen“, lobt Antje Hansen. Auf dem Rücken trägt sie ihr Kind in einem Tuch und vor sich eine Kiste. In der befindet sich schon Geschirr, als sie an den Stand von Elfi Körner kommt. Dort wird sie weiter fündig: Vorhang und Kissenbezüge. „Alles viel zu schade zum Wegwerfen“, sagt die junge Schöneicherin und fügt dann hinzu: „Das schaffe ich jetzt nach Haus und packe ein paar Sachen ein, die ich herbringe.“

„Das ist das Prinzip des Verschenkemarktes. Jeder kann etwas bringen, für das er keine Verwendung mehr hat, und mitnehmen, was er braucht“, erläutert Christel Hübner. Der Heimatverein, dem sie und auch Elfi Körner angehören, veranstaltet das kleine Event schon seit Jahren. „Die Leute wissen, dass die Qualität der Sachen gut ist. Seit 12 Uhr standen schon etliche vor der Tür, eigentlich wollten wir erst 13 Uhr öffnen“, sagt Elfi Körner. Da waren die Tisch noch voll: jede Menge Geschirr, sogar etliche Sammeltassen, Gläser, Vasen, Tischdecken, Bekleidung, Schuhe, Bücher ... sogar ein Globus und ein Nussknacker aus dem Erzgebirge.

Gegen 14 Uhr sind bereits große Lücken auf den Tischen. Und auch in den drei Koffern, in denen CD stecken. Die sollten allerdings das einzige sein, was es an dem Tag nicht kostenlos gibt: Ein Zettel informiert, dass man dafür um eine Spende für die Kinder-Krebsnachsorgeklinik in Bernau bitte. „Die Spendenbox ist bislang leider ziemlich leer geblieben“, sagt Christel Hübner traurig.

Etwas geringer als im Raufutterspeicher ist das Angebot gegenüber, vor der Kulturgießerei. Dort werden Pflanzen, Samen und Gartengeräte ver- und geschenkt. „Es war eben noch zu lange kalt, da ist noch nicht so viel gewachsen oder im Garten vorgezogen worden“, sagt Kugi-Chefin Beate Simmerl. Jenni Beccad hat gerade ein Blutblatt auf dem Tisch abgestellt. „Das ist auch eine Heilpflanze, erläutert sie. „Bei Verletzungen muss man ein Blatt zerbrechen und drauflegen.“ Sie bringt aber nicht nur Geschenke, sie nimmt auch eins mit: Eine Schale mit Dreimasterpflanzen. „Die sehen aus wie Gras und bekommen lila Blüten“, weiß sie zu berichten.

Und während draußen Grünzeug den Besitzer wechselte, probt in der Kugi das „Thasch“, das Theater aus Schöneiche. „Im Oktober ist Premiere für ihr neues Stück“, verrät Beate Simmerl. Auch hinter dem Raufutterspeicher weist einiges in die Zukunft. Kisten voller alter Schieferschindeln von der Schlosskirche. „Schon zum Ostermarkt hatten wir etliche für den Garten beschriftet, und verkauft“, erzählt Elfi Körner. Zum Heimatfest sollen die Gartenschilder wieder der Renner werden.