Ein Streit, der Polen zu zerreißen droht

Diedrich Schröder

Warschau (MOZ) Vor acht Jahren kamen beim Absturz einer polnischen Regierungsmaschine in Smolensk Präsident Lech Kaczynski und 95 weitere Passagiere ums Leben. Den Nachweis für die Theorie, dass es sich dabei um ein Attentat handelte, kann Warschaus Regierungspartei bis heute nicht liefern.

Schon vor Tagen vertröstete Jaroslaw Kaczynski – der Chef der Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) – seine Anhänger: Den lang angekündigten Untersuchungsbericht wird es auch an diesem Jahrestag der Katastrophe „nur teilweise“ geben. Stattdessen werde man noch einmal die Fragen präzisieren, deren Beantwortung zeigen soll, dass es sich an jenem 10. April 2010 nicht um einen schlimmen Unfall, sondern um einen mörderischen Anschlag handelte.

Zwar führen von der Regierung angeheuerte US-amerikanische Experten seit Monaten teure Experimente mit einem Flugzeug vom russischen Typ TU 154 durch – eine solche Maschine war damals in Smolensk zerschellt. Doch bis die Ergebnisse vorlägen, könnte es laut Kaczynski „noch ein oder mehrere Jahre“ dauern.

Der Zwillingsbruder des damals ums Leben gekommen Präsidenten kann den Beweis für den von ihm selbst aufgebauschten Mythos vom Attentat nicht liefern. Trotzdem wird an der Theorie, dass Lech Kaczynski einem finsteren Plan des damaligen polnischen Regierungschefs Donald Tusk und seines russischen Amtskollegen Wladimir Putin zum Opfer fiel, weiter gefeilt. Am morigen Dienstag soll auf dem Pilsudski-Platz in Warschau ein eher schlichtes Denkmal für die 96 Opfer der Katastrophe enthüllt werden, zu denen auch namhafte Vertreter der heutigen Oppositionsparteien gehörten. Viel wichtiger für die PiS ist jedoch, dass auch der Grundstein für ein Denkmal gelegt wird, dass allein Lech Kaczynski gewidmet ist und dass im November – während der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Wiedererlangung von Polens Unabhängigkeit – eingeweiht werden soll.

Sowohl die Attentats-Theorie als auch die Denkmale spalten das Nachbarland. Laut einer Umfrage sind nur zwölf Prozent der Polen fest vom Anschlag überzeugt, weitere 14 Prozent halten für möglich, dass es „eher ein Attentat“ gewesen ist.

Bekanntlich haben das Unglück und die in der Folge von der PiS geführte Politik dazu geführt, dass die sachte Annäherung zwischen Russland und Polen, die vor acht Jahren tatsächlich möglich erschien, in erneutes abgrundtiefes Misstrauen umgeschlagen ist. Dass am 7. April 2010 – drei Tage vor dem Unglück – Tusk und Putin gemeinsam an den 70. Jahrestag des Massakers von Katyn erinnert hatten, bei dem die sowjetische Geheimpolizei 1940 Tausende polnische Offiziere getötet hatte, ist längst vergessen. Der Jahrestag war ja auch der Grund, warum Lech Kaczynski nach Smolensk geflogen war – und seine Maschine unbedingt dort landen sollte, obwohl dichter Nebel herrschte.

Die Realität 2018 sieht stattdessen so aus, dass Tusk – der heutige EU-Ratspräsident – am 23. April als Zeuge vor ein Warschauer Gericht geladen ist, dass seine vermeintliche Beteiligung an dem Unglück untersucht.

Wie es sich anfühlt, ein Denkmal für seinen Bruder einzuweihen, durfte Jaroslaw Kaczynski am vergangenen Freitag schon einmal in Budapest erleben. Sein ungarischer Bruder im Geiste Victor Orban, den er bei dessen letzter Wahlkampfkundgebung besucht hatte, tat ihm den Gefallen, auch ein Denkmal für die Smolensk-Opfer – und eine spezielle Gedenkplatte für Lech Kaczynski errichten zu lassen.

Immerhin soll es nach diesem 10. April keine politischen Kundgebungen der PiS-Partei am 10. Tag jedes Monats mehr geben. Tatsächlich waren die Anhänger der Rechtskonservativen seit dem Unglück im Jahr 2010 zu „Monatstreffen“ vor den Warschauer Präsidentenpalast gezogen, um dort zu protestieren, solange Bronislaw Komorowski noch Staatsoberhaupt war, und um die Suche nach der „Wahrheit über das Attentat“ zu beschwören, seit die PiS die Regierung stellt. Künftig soll es an jedem 10. nur noch eine Gedenkmesse in einer Kirche geben.