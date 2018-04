Vater, Mutter, Kind

Ellen Hasenkamp

Berlin (MOZ) Unsere Union soll konservativer werden. Dieser Schlachtruf von Merkel-Kritikern in CDU und CSU ist ungefähr so alt wie die Regierungszeit der Kanzlerin. Mit ihrem „konservativen Manifest“ hat eine Gruppierung nun konkrete Forderungen vorgelegt. Diese Stimmen müssten gehört werden, fordert Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU).

Es geht um schnelle Abschiebungen illegaler Einwanderer und um das Ende der doppelten Staatsbürgerschaft. Es geht um eine mögliche Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht. Und es geht um andere Familienvorstellungen mit dem „Leitbild Vater, Mutter, Kinder“. Zu finden sind diese Maximen im „konservativen Manifest“ der so genannten Werte-Union. Am Wochenende wurden sie auf einer Tagung beschlossen.

Das Bündnis war vor einem Jahr mit dem Ziel gegründet worden, die konservativen und wirtschaftsliberalen Kräfte in der Union besser zu vernetzen. Besondere Durchschlagskraft hat es mangels Prominenz bislang nicht erreicht. Allerdings erhielten die rund hundert Teilnehmer der Tagung zumindest aus der Ferne prominente Unterstützung: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schickte ein Grußwort. „Wenn wir reden und handeln in einer Haltung, die breite, sich bürgerlich fühlende Schichten zuletzt oft schmerzlich vermisst haben, dann können wir die AfD überflüssig machen.“, schrieb der CDU-Politiker, der ebenfalls für einen konservativeren Kurs der Union eintritt. Rückenwind kommt auch vom frischgebackenen Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU): „Die Forderungen der Werte-Union muss man ernst nehmen“, sagte er dieser Zeitung. Eine kritische Debatte über den Kurs der Union sei nötig. „Nur durch den Dissens bekommen wir am Ende Konsens. Eine Partei ist wie ein Flugzeug, die Flügel sind ebenso wichtig wie der Rumpf.“ Linnemann warnte zugleich allerdings davor, die Diskussion auf den Ruf nach dem Rückzug von Merkel zu verengen. „Wer Personalfragen in den Mittelpunkt stellt, braucht sich nicht wundern, wenn Sachfragen keine Rolle mehr spielen“, sagte er. Der Vorsitzende der Werte-Union, Alexander Mitsch, hatte im Vorfeld des Treffens Merkel zum Rückzug aufgefordert: Im Herbst solle sie den Parteivorsitz aufgeben und zugleich ihren Verzicht auf eine abermalige Kanzlerkandidatur erklären, sagte er.

Die CDU-Spitze reagierte gelassen. Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer lud die Kritiker in, sich am Dialog über das neue Grundsatzprogramm zu beteiligen.