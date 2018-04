Fahrraddiebe am Bahnhof gestellt

Falkensee (MOZ) Auf frischer Tat ertappt: Die Polizei hat nach mehreren Zeugenhinweisen am Sonntagmorgen drei zum Teil noch jugendliche Fahrraddiebe im Alter von 16 bis 18 Jahre am Bahnhof in Falkensee gestellt.

Die Täter hatten bereits drei Schlösser aufgebrochen als die Beamten angerückt waren. Bei der Durchsuchung der nicht unerheblich betrunkenen Personen wurden bei einem Jugendlichen Betäubungsmittel und dazugehörige Utensilien gefunden. Nach Feststellung der Personalien im Polizeirevier wurden die Minderjährigen an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Fahrräder wurden polizeilich sichergestellt. Gegen die Täter wurden die Ermittlungen wegen besonders schwerem Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.