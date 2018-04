Abrüstungspolitik im Fokus

Falkensee (MOZ) Die Linke Falkensee hat am vergangenen Samstag in ihr Begegnungszentrum eingeladen, um mit dem Abrüstungsexperten und sicherheitspolitischen Referenten der Bundestagsfraktion Thomas Kachel über die aktuelle sicherheitspolitische Weltlage und Vorschläge der Partei zu diskutieren. 20 Gäste waren der Einladung gefolgt.

Breiten Raum nahmen in der Diskussion dann vor allem Forderungen und Vorschläge der Linken zur atomaren Abrüstung und zum Verbot von Rüstungsexporten ein, aber auch zur schrittweisen Ablösung militärischer Beistands-Institutionen, wie der NATO, durch Systeme und Institutionen kollektiver Sicherheit, vor allem in Europa. Eine Diskussion, die am 30. April, um 19 Uhr mit dem Europa-Parlamentsabgeordneten Helmut Scholz zum aktuell drohenden Handelskrieg zwischen den USA, Europa und China fortgesetzt werden soll.