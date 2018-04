Aus der Reihe redeKUNST

Juliane Keiner

Brück (MZV) Die Idee: Reden wir über Kunst! Nicht wissenschaftlich und fachlich, sondern einfach ... für jedermann. Denn jeder entdeckt in Kunst etwas anderes. In der neuen Reihe "redeKunst" in der Alten Brücker Post soll es genau darum gehen. Ohne Scheu ohne Zensur über das reden was die Betrachter von Kunstwerken verschiedenster Art sehen, fühlen, begreifen - oder auch nicht. Die Reihe findet begleitend zu den jeweiligen Ausstellungen statt. Der Künstler wird über Gedanken zu seinem Werken sprechen, somit soll ein Austausch stattfinden der Kunst näher bringt. Den Anfang macht Thomas Block-Deponte, dem Erdenker der redeKunst, der ab kommenden Freitag, 13. April, bis zum 15 Juni seine Fotografien in der "Alten Brücker Post" ausstellen wird. Zu sehen sein werden schwarz/weiß Fotografien zu verschiedensten Themen. Auch sein neues Projekt "HeimatBlick" wird zum ersten Mal öffentlich sein. Am Sonntag, 15. April, bietet sich dann ab 15.00 Uhr für alle Interessierten die erste Gelegenheit zur redeKunst mit Thomas Block-Deponte. Die Teilnehmer dürfen gespannt sein auf eine Veranstaltung mit einem etwas anderen Ansatz.

Die weiteren redeKunst-Veranstaltungen werden dann immer an Nachmittagen an einem Sonntag stattfinden. Genaue Termine und detaillierte Informationen zu den einzelnen Tagen: www.altebrueckerpost.org