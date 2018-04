Spielzeugautos gestohlen

Mandy Oys

Birkenwerder (MOZ) Durch die Hintertür brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende in einen Spielzeugladen an der Clara-Zetkin-Straße ein.Mit 30 Spielzeugautos haben die Einbrecher den Laden verlassen. Am Büro des Geschäfts hatten sie kein Interesse, sagt Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord. Der Schaden ist dennoch immens. Einen Wert von 1000 Euro hatte das Spielzeug, das sie mitgehen ließen. Dazu kommen weitere 1 000 Euro Einbruchsschaden. Geschehen sei der Einbruch vermutlich in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag – da Zeugen zwischen 1.45 und 2 Uhr Geräusche gehört und eine Person gesehen haben, so Feierbach.