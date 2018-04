Wenn einhundert Stimmen erklingen

Alexandra Gebhardt

Wollin (BRAWO) Am Sonntag, 15. April, wird die Turnhalle der Grundschule in Wollin wieder in einen Konzertsaal verwandelt, denn um 14 Uhr wird hier die große Theresienmesse von Joseph Haydn aufgeführt.

Die Theresienmesse gehört zu den sechs späten Messen Haydns und verfügt über ein hohes Maß an Klangschönheit und ästhetisch-künstlerischer Qualität. Außerdem steht die Solokantate "Victoria! mein Jesus ist erstanden" von Georg Philipp Telemann auf dem gut einstündigen Programm.

Das Konzert bildet den Abschluss des diesjährigen Chorprojekts im Kirchenkreis Elbe-Fläming und wird darüberhinaus vom Georg-Philipp-Telemannchor aus Magdeburg sängerisch unterstützt. Instrumental begleitet wird der etwa hundertköpfige Chor vom Orchester Camerata Hallensis aus Halle, von Kantorin Thekla Schönfeld an der Orgel, sowie von den Gesangssolisten Henriette Schein (Sopran), Hanna Hagel (Alt), Jacob Kressin (Tenor) und Juan Villanueva (Bass).

Alle Musikliebhaber sind hierzu herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.