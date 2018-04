Förderkreis der Musikschule "Vicco von Bülow" e.V. formiert sich neu

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) In seiner Jahreshauptversammlung bilanzierte der Förderkreise der Musikschule Brandenburg an der Havel "Vicco von Bülow" e.V. ein musikalisch sehr erfolgreiches, aber auch anstrengendes Geschäftsjahr. Die anwesenden Mitglieder und Gäste konnten sich zum Auftakt der Versammlung über die Wettbewerbsprogramme der diesjährigen Teilnehmer bei "Jugend musiziert" freuen. Maybrit Höfer, Pauline Imme und Felix Fügner, alle Schüler der Musikschule der Stadt Brandenburg an der Havel "Vicco von Bülow" stellten Teile ihres Programms vor und wurden für ihre Teilnahme am Wettbewerb vom Vorstand des Förderkreises mit einer Urkunde und kleinen Präsenten bedacht. Besonders erfreulich ist, dass Felix Fügner, Gesang(Musical) mit seiner Klavierbegleiterin Pauline Imme von der Jury des Landeswettbewerbes zum diesjährigen Bundeswettbewerb in Lübeck delegiert wurden.

In der anschließenden Mitgliederversammlung benannte der Vorsitzende Stefan Dalitz als Arbeitsaufgaben für das Jahr 2018 die personelle und inhaltliche Erneuerung, eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung als Schwerpunkte, die dann auch im Verlauf der intensiven Diskussion breiten Raum einnahmen. Bereits an diesem Abend hat die Mitgliederversammlung dazu wichtige Weichen gestellt:

Ab sofort verstärkt Monika Czaja die Vorstandsarbeit und übernimmt den stellvertretenden Vorsitz. Mit ihr verbindet sich die gute Sachkenntnis der Situation in der Musikschule mit dem Wunsch, langfristig im Förderkreis für den Erhalt und die Stärkung der Bildungseinrichtung beizutragen. Die bisherige sehr aktive und anerkannte Stellvertreterin Carina Donner hat sich in der Versammlung bereit erklärt, die seit zwei Jahren nur provisorisch ausgeführte Schatzmeisterfunktion zu übernehmen. Diese Entscheidung wurde von allen mit großer Zustimmung und Erleichterung beschlossen, weil damit der Verein für die Zukunft gestärkt und arbeitsfähig bleibt, wenn der jetzige Vorsitzende Stefan Dalitz zur Wahlversammlung 2019 nach dann acht Jahren an der Spitze nicht wieder kandidieren wird.

Weitere intensiv diskutierte Schwerpunkte der künftigen Vereinsarbeit drehten sich um die künftigen Kommunikationswege mit den Vereinsmitgliedern, um den (Wieder)Aufbau einer neuen Internetseite, um die Außendarstellung des Vereins und die verschiedenen Möglichkeiten der persönlichen Ansprache bei Aktionen des Vereins zur Gewinnung neuer Mitglieder, Förderer und Sponsoren. Die Diskussion, lebendig, kreativ und ergebnisorientiert, hat für die künftige Vereinsarbeit viele gute Impulse und neue Ansätze erbracht.

Auch künftig wird der Förderkreis die Arbeit der Musikschule "Vicco von Bülow" intensiv unterstützen. Genannt wurden die Musikschul-Projekte "Kinderfest" (Tag der offenen Tür) am 06.06. im Musikschulhaus; das besondere Sommerfest 2018 am 30.06.2018 auf dem Marienberg, das wegen des internationalen Jugendaustausches mit unseren Partnerstädten von der Sparkasse gefördert wird, der AMADÈ-Musikwettbewerb am 22. September in der Studiobühne und das diesjährige Konzert der Musikschule am 1. Advent "Zauberhafte Weihnachten".

Förderkreis der Musikschule

Brandenburg an der Havel

"Vicco von Bülow" e.V.