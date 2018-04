FCE vergibt Siegchancen für drei Spiele

Hagen Bernard

Falkensee (MOZ) Der FC Eisenhüttenstadt tritt in der Fußball-Brandenburgliga auf der Stelle. Nach dem 1:1 (0:0) beim Fast-Tabellennachbarn SV Falkensee-Finkenkrug bleiben die Gäste 13. und sind damit weiter stark abstiegsgefährdet. „Schade, mit einem Sieg wären wir in der Tabelle am SV Falkensee-Finkenkrug vorbei gewesen und hätten zu Guben Nord aufgeschlossen. So bleibt es unten ganz eng“, bedauert der Eisenhüttenstädter Trainer Andreas Schmidt. Zumal seine Mannschaft am kommenden Sonnabend beim Spitzenreiter Ludwigsfelder FC spielt und die Stahlstädter noch mehr in Richtung Tabellenkeller rutschen könnten.

Dabei hatte es in diesem Sechs-Punkte-Spiel lange nach einem Auswärtssieg ausgesehen. Danny Grünberg hatte den FC in der 51. Minute gebracht, als er sich an der Strafraumgrenze konsequent gegen drei Gegenspieler durchsetzte und damit freie Schussbahn hatte. Danach besaßen die Gäste durch Grünberg, Christian Siemund, Georges Florent Mooh Djike, Lukas Szywala und Mariusz Wolbaum laut Schmidt „Siegchancen für drei Spiele“, doch sie ließen mit ihren vergebenen Möglichkeiten die Gastgeber im Spiel. Dabei mussten die Falkenseeer ab der 63. Minute in Unterzahl spielen, da ihr Kapitän Sanel Begzadic wegen einer Tätlichkeit vorzeitig vom Feld musste. Er hatte Tony Raddatz den Ellenbogen ins Gesicht gerammt, bei ihm besteht Verdacht auf Nasenbeinbruch. Verletzungsbedingt wurde der Routinier kurz darauf durch Sven Naumann ausgetauscht.

So kamen die in der Nachspielzeit auf Alles oder Nichts spielenden Gastgeber, die in der Hinrunde sich noch mit 10:0 in Eisenhüttenstadt durchgesetzt hatten, zum 1:1. Aus einem Freistoß, den man laut Schmidt nicht unbedingt geben musste, wurde ein Eckball. Den darauf hoch in den Strafraum gespielten Ball erwischte Tim Buschke per Kopf optimal. „Das ist sehr ärgerlich bei unseren vielen vergebenen Chancen. Dennoch muss ich meiner Mannschaft eine gute Leistung attestieren. Nach einem von beiden Seiten recht zerfahrenen Spiel auf einem holprigen Untergrund mit einer Möglichkeit durch Danny Grünberg, die er in der Mitte der ersten Halbzeit nicht nutzte, hatte sich die Mannschaft nach der Pause viele Chancen herausgearbeitet und das Spiel im Griff. Die Gastgeber hatten insgesamt nur drei Chancen.“

Kurzfristig hatte Schmidt auf die beiden Defensivspieler Michel Becker und wegen Knieproblemen auf Tobias Perlwitz verzichten müssen.(hb)

FC Eisenhüttenstadt: Martin Stemmler – David Steinbeiß, Carsten Hilgers, Christoph Nickel – Lukas Szywala, Christian Siemund, Tony Raddatz (69. Sven Naumann), Johann Krüger (79. Nico Fischer) – Mariusz Wolbaum – Georges Florent Mooh Djike, Danny Grünberg (84. Ibrahim Ngum)

Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimstal) – Zuschauer: 121