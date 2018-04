Feierliche Wiedereröffnung der sanierten Bricciuskirche

Bärbel Kraemer

Bad Belzig (BRAWO) Mehr als ein dutzend fleißiger Helfer fanden sich auf dem Friedhof an der Bricciuskirche in Bad Belzig ein. Sie trugen Astwerk zusammen, harkten Wege und brachten das Umfeld in Ordnung.

Jeweils im Frühjahr und im Herbst bittet der Förderverein Bonte-Friedheim-Lochow e.V., der vor drei Jahren das Nutzungsrecht und die Bauherrenschaft für die Kirche übernahm, zu Arbeitseinsätzen auf den Friedhof. Mit steigender Resonanz.

Auf den Frühjahrsputz folgt nunmehr am Sonntag die feierliche Indienststellung der Kirche nach erfolgreichem Abschluss umfangreicher Bauarbeiten. Nahezu 450.000 Euro flossen in die Rettung des Gemäuers.

Im 14. Jahrhundert hatten die Herzöge von Sachsen-Wittenberg die Kirche vor den Toren der Burg Eisenhardt erbauen lassen. Vermutlich um einen bereits existierenden hölzernen Sakralbau herum. 1361 dürften die Arbeiten beendet gewesen sein. In jenem Jahr stifteten die Brüder Kuno und Rudolf von Oppen einen Altar für die Bricciuskirche, die sich die sächsischen Landesherren ordentlich etwas hatten kosten lassen. Das Gebäudeensemble von Kirche und Festung, von der Poststraße aus Richtung Wittenberg her schon weithin sichtbar, war ein Prestigeobjekt.

Während die Burganlage nach der Wende eine aufwendige Sanierung erfuhr, wurde das Kirchlein aus restauratorischem Blickwinkel betrachtet, über Jahrzehnte vernachlässigt. Der sprichwörtliche Zahn der Zeit hinterließ Spuren. Erst an der Außenfassade, später auch im Inneren der Kirche.

Rettung für das Gemäuer nahte über den Förderverein Bonte-Friedheim-Lochow e.V., der sich der Sanierung der Bricciuskirche verpflichtet fühlte.

"Es war eine spannende, aber auch aufregende Zeit", so Lydia Junghanß rückblickend. Im Anschluss an die Hüllensanierung wurden die Deckenmalereien aufgefrischt. Die Wände tragen nunmehr wieder in ein warmes ockerfarbenes Kleid. Einen rotbraunen Begleitstreifen haben die Restauratoren um Udo Drott an Fenstern und Türen gesetzt - nach historischem Vorbild. Letztere wurden zudem komplett überarbeitet und haben ebenfalls einen neuen Farbanstrich erhalten. Genau so, wie sie 1906 im Zusammenhang mit der letzten großen Sanierungsmaßnahme gestrichen worden waren.