Mann sitzt mit Messer auf Fensterbrett - Feuerwehr spannt Sprungtuch

Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Polizei und Feuerwehr sind zur Stunde in Hennigsdorf-Nord im Einsatz. In der Hradeker Straße sitzt nach Angaben der Polizei ein mit einem Messer bewaffneter Mann auf einem Fensterbrett. Weil befürchtet wird, dass er sich in die Tiefe stürzt, hat die Feuerwehr ein Sprungtuch aufgespannt.

Der genaue Hintergrund ist noch unklar. Laut Polizei hatte das Jugendamt gegen 11.45 Uhr die Beamten alarmiert. Zuvor soll die Mutter eines zweijährigen Kindes das Jugendamt wegen einer familiären Auseinandersetzung um Hilfe gebeten haben.

Der Mann spreche kein Deutsch, weshalb nun ein Dolmetscher in die Hradeker Straße bestellt worden sei. Unklar sei, ob der Mann sich mit dem Messer selbst oder Dritte verletzen wollte. Mutter und Tochter sollen sich in der Wohnung zunächst selbst in Sicherheit gebracht haben.

Die Polizei ist zunächst mit drei Streifenwagenbesatzungen vor Ort. Der Einsatz dauert an.