Ein guter Azubi: Gold wert

Anja Linckus

Bad Belzig (BRAWO) Robin Paul ist 20 Jahre alt und wird im Januar nach dreijähriger Lehrzeit seine Ausbildung zum Koch abschließen. Hat er die Prüfungen erfolgreich hinter sich gebracht, ist ihm ein Job garantiert - nämlich in seiner derzeitigen Ausbildungsstelle im Gastronomiebereich der SteinTherme Bad Belzig. Deren Geschäftsführer Dr. Christian Kirchner bezeichnete den jungen Mann als "Goldstaub" und lobte dessen Engagement. Damit es dem Nachwuchs wie Robin - derzeit ist er der einzige Azubi im Unternehmen, zum neuen Ausbildungsjahr soll ein zweiter dazukommen - gefällt, wird in der SteinTherme so Einiges getan. So gibt es zum Beispiel eine eigene Ansprechpartnerin für alle Belange der angehenden Fachkräfte. Robin Paul kann sich auch angesichts des guten Arbeitsklimas und netter Kollegen durchaus vorstellen länger in der SteinTherme zu bleiben. Das erklärte er am vergangenen Freitag, als Arbeitsstaatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt in Begleitung von Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig das städtische Unternehmen, das jährlich rund 145.00 Gäste hat, besuchte. Zum Abschluss der arbeitspolitischen Tour des brandenburgischen Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie war sie nach Bad Belzig gekommen, um sich vor Ort ein Bild über die Entwicklung des Arbeitsmarktes zu machen. Ihr Fazit: Der Landkreis Potsdam Mittelmark hat auf dem Gebiet der Ausbildung und auch der Arbeitsförderung viele beispielgebende Projekte und Strukturen vorzuweisen. Letzte Station war nach dem Sozialbetrieb "Hand in Hand" des Arbeits- und Ausbildungsförderungsvereins Potsdam Mittelmark (AAfV) und dem Jobcenter MAIA die SteinTherme. Wie Christian Kirchner im Gespräch mit der Staatssekretärin bestätigte, ist es auch für sein Unternehmen nicht leicht Fachkräfte zu finden. Ein Glücksgriff seien deshalb zwei Physiotherapeutinnen aus Polen, die neu in das 55-köpfige Team geholt werden konnten. Neben Physiotherapeuten werden auch dringend Mitarbeiter für den Gastronomiebereich gesucht. Um neue Mitarbeiter zu finden müssen die Betriebe ihre Angebote mehr online kommunizieren ist sich Almuth Hartwig-Tiedt sicher. Onlineportale und Social Media seien Potenziale, denen immer größere Bedeutung zukommt um Fachkräfte zu finden und Bewerber um Ausbildungsstellen zu erreichen. Zudem seien die Unternehmen gefordert bei der Vergütung gerade auch im Bereich der Ausbildung Zeichen zu setzen.