Schüler identifizieren ihre Stärken

Patrik Rachner

Friesack (MOZ) Stärken ausloten, Schwächen identifizieren: Mehr als 900 Schüler der Jahrgangsstufe 7 aus dem gesamten Landkreis Havelland, darunter erstmals auch Gymnasiasten, werden in dieser Woche zum zehnten Mal am von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung initiierten Projekt "Komm auf Tour" teilnehmen.

Die Jugendlichen können beim Durchlauf eines Erlebnisparcours ihren eigenen Stärken spielerisch austesten. In der Turnhalle der Kooperationsschule Friesack bekommen sie zudem Hilfestellung mit Blick auf die mögliche Wahl eines Praktikums, einer Ausbildung oder eines Berufes, so dass in Zukunft nichts dem Zufall überlassen werden muss.

Die Stärken, die unter den Begriffen "Mein Reden, Meine Zahlen, Meine Fantasie, Mein tierisch grüner Daumen, Meine Hände, Meine Dienste, Meine Ordnung" subsumiert werden, können in einem "Zukunftstunnel", einem Labyrinth, einer "sturmfreien Bude" und unter anderem auch auf einer Theaterbühne entdeckt werden.

Landrat Roger Lewandowski (CDU), der seit langer Zeit Schirmherr des Projektes ist, und Bildungsdezernentin Elke Nermerich haben sich vor Ort am Montag während eines Rundgangs einen nachhaltigen Überblick verschaffen können. Bis einschließlich Donnerstag werden Schülergruppen erwartet. Auch Eltern können sich vor Ort informieren.