Mit Waffe: Maskierter erbeutet Bargeld

Nauen (MOZ) In Nauen ist am frühen Samstagmorgen eine Spielothek in der Dammstraße überfallen worden. Der maskierte Täter konnte eine Bargeldsumme in vierstelliger Höhe erbeuten. Ein Mitarbeiter der Spielhalle, der mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht worden war, erlitt einen Schock. Er musste in einem Krankenhaus versorgt werden.

Was war genau passiert? Der Täter hatte gegen 3.15 Uhr an der Tür der Vergnügungsstätte geklingelt. Als ihm ein 24-jähriger Mitarbeiter die Tür öffnete, wurde er von dem maskierten Täter unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Dabei hielt er einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand und forderte den Mitarbeiter auf, die Kasse und einen Tresor zu öffnen. Dies tat der Mitarbeiter auch, so dass der Täter in den Besitz von Bargeld in vierstelliger Höhe gelangte. Er verstaute seine Beute in einer selbst mitgebrachten Reisetasche, bevor er im Anschluss noch zwei Spielautomaten aufbrach, um die dortigen Geldeinnahmen zu erbeuten. Danach verließ er die Spielhalle in unbekannte Richtung. Die alarmierte Polizei nahm sofort die Fahndung auf, konnte den Täter aber nicht mehr stellen. Eingesetzte Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. Der 24-jährige Mitarbeiter stand nach dem Vorfall unter Schock und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der maskierte Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist männlich und zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß. Er dürfte rund 80 Kilo wiegen. Sein Gesicht war mit einem Schal und einem Kopftuch maskiert. Dennoch erkannte der Mitarbeiter, dass der Mann wahrscheinlich braun gebrannt war. Bekleidet war er mit einer schwarzen Bomberjacke, schwarzer Hose und schwarzen Handschuhen. Hinweise: 03322/275-0, hinweis.pdwest@polizei.brandenburg.de.