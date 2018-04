Glimpfliches Ende an der Hradeker Straße

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Glimpflich ging am Montagmittag ein Einsatz von Polizei, Sondereinsatzkommando (SEK), Feuerwehr und Rettungsdienst aus. Ein 25-jähriger Mann war gegen Mittag auf den Sims eines Fensters in der obersten Etage eines Hauses an der Hradeker Straße geklettert und bedrohte sich mit einem Messer. Nach zwei Stunden konnte er zur Aufgabe bewegt werden.

Hintergrund der Tat war der Umstand, dass das Jugendamt mit den Eltern abgesprochen hatte, eines der drei Kinder in Obhut zu nehmen. Nach Recherchen dieser Zeitung soll das Kind schwer behindert sein und bedarf einer fachkundigen Betreuung. Die Eltern, so Kreissprecherin Constanze Gatzke, hatten sich im Vorfeld damit einverstanden erklärt. Als das Kind am Montagmorgen abgeholt werden sollte, kam es zur ersten Konfrontation. Der Vater weigerte sich, sein Kind herauszugeben. Daraufhin benachrichtigte das Jugendamt die Polizei, die den um sich schlagenden Mann fesseln musste. Er wurde zwar ins Hennigsdorfer Krankenhaus gebracht, entfernte sich aber von dort und tauchte erneut in der Wohnung auf. Gegen 11.45 Uhr drohte er vom Fenstersims aus, sich etwas anzutun. Da es sich bei dem Mann um einen nicht deutsch sprechenden Afghanen handelt, musste ein Dolmetscher besorgt werden. Wie er davon überzeugt werden konnte, sein Vorhaben abzubrechen, konnte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Montag noch nicht sagen. Klar ist hingegen, dass sich „in einem ersten Angriff Kollegen bis ins Schlafzimmer begeben konnten“, berichtete sie. Da der Mann mit einem Messer bewaffnet gewesen war, wurde das SEK hinzugerufen, dessen Kräfte auch auf dem Dach zu sehen waren. Die Feuerwehr hatte ein Sprungtuch ausgebreitet. Gegen 13.50 Uhr war der Einsatz beendet. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. (rol)