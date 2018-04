Freie Träger von Kitas wollen demonstrieren

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die freien Träger von Kindertagesstätten planen einen Protesttag am 25. Mai und am 30. Mai eine Demonstration vor dem Landtagin Potsdam. Sie wollen mit verkürzten Öffnungszeiten darauf aufmerksam machen, dass das Land nur 7,5 Stunden Betreuung finanziert. In den Öffnungszeiten, die darüber hinaus gehen, können die vorgegebenen Betreuungsschlüssel nicht eingehalten werden, hieß es in einer Pressemitteilung des Trägers Fröbel, der in Brandenburg 4200 Kinder betreut. Der Träger kündigte an, ab August keine neuenVerträge mit Eltern mehr einzugehen, die eine längere Betreuungszeit für ihre Kinder als acht Stunden wünschen.

Der Städte- und Gemeindebund fordert ebenfalls eine auskömmliche Finanzierung, die der Lebenswirklichkeit Rechnung trägt, dass Eltern länger arbeiten beziehungsweise pendeln müssen, so Geschäftsführer Jens Graf.