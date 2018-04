Das Dutzend ist voll

Jürgen Ohlwein

Rathenow (BRAWO) 2006 liegt lange zurück. Da war Landesgartenschau (Laga) in Rathenow, für die die Flächen gestaltet wurden, die seither als Optikpark genutzt werden. Wegen der Bundesgartenschau 2015, wo nicht die Optikpark Rathenow GmbH als Betreiberin Regie führte, klafft eine Lücke ihrer Chronologie. Daher startet am 22. April erst die zwölfte Besuchssaison. Das Dutzend ist jetzt aber voll, so stellten es die Geschäftsführer Elfie Balzer und Joachim Muus kürzlich dar.

Am Eröffnungstag um 14.00 Uhr werden die beiden gemeinsam mit Bürgermeister Ronald Seeger die Tore am Schwedendamm zum Gelände öffnen. Die Besucher erwartet ein Frühlingsflor aus 20.000 Tulpen, 20.000 Stiefmütterchen und 20.000 Narzissen. Zudem lädt Andreas Buchholz, Pfarrer der Sankt-Marien-Andreas-Gemeinde, zu einer Andacht auf dem Steg am Karpfenteich ein. Anschließende Hingucker sind der 2,40 Meter große Gärtner Imanuel Immergrün mit einer Riesenschubkarre, der Stadtbarde Paulus von Rotenaw und die Jongleurin Caroline Zimmermann. Musikalisch wird das frühlingshafte Parktreiben durch Jens-Peter Reibsch mit seiner irischen Uilleann Pipe und der Gruppe Dacapodaster aus Rathenow untermalt.

Um 15.00 Uhr wird eine Stele des Glaskünstlers Helge Warme enthüllt. Sie ist eine Dauerleihgabe des Referats Kultur, Sport und Tourismus des Landkreises Havelland. Im Blauen Café sind derweil Fotos mit Optikpark-Ansichten zu sehen.

Eine Neuerung ist, dass es keinen Eingang mehr an der Farbrauminsel geben wird. Diese ist dann nur noch Floßfahrt erreichbar. Dort können sich Besucher entscheiden, ob sie mit dem Floß wieder zurück in den Park gelangen oder über die BUGA-Brücke zum Weinberg mit seinem Bismarckturm gelangen wollen. Eine weitere Neuerung gibt es bei den Eintrittspreisen. Ab 16.30 Uhr gibt sind sogenannte Feierabendkarte erhältlich. Statt des Tageskartenpreises von 5 Euro sind dann nur 2,50 Euro zu entrichten. Damit habe man dem Wunsch vieler Besucher entsprochen, wie es seitens der Optikpark-Geschäftsführer hieß.

Ein Topereignis des Sommers dürfte am 13. Juli der Auftritt von Angelo Kelly und seiner Familie werden. Weitere Termine mit viel Musik, Show und anderweitig guter Unterhaltung finden sich auf www.optikpark-rathenow.de. So auch der Hinweis auf die diesjährige Serenade unterm Sternenhimmel, die am 18. August ansteht. Spielt das Wetter mit, dürfte es erneut der publikumsstärkste Tag werden.

Durchschnittlich besuchten jährlich etwa 80.000 Gäste aus Nah und Fern den Optikpark. Mit knapp 90.000 Besuchern war 2013 das bislang beste Jahr gewesen. Klimatisch hatte es für die günstigsten Vorausssetzungen gesorgt. (ohl/rez)