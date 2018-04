Großeinsatz in der Buschower Dorfstraße

Rene Wernitz

Buschow (BRAWO) Samstagnachmittag, Feuerwehrgroßeinsatz in der Dorfstraße in Buschow: Der Dachstuhl eines zweistöckigen Wohngebäudes war in Brand geraten. Laut Polizeiinfo hatten sich die fünf Hausbewohner bei Ausbruch des Feuers nicht im Haus befunden. Während der Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt vollständig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Das Gebäude ist nun nicht mehr bewohnbar. Zur Klärung der Brandursache seien spezialisierte Kräfte der Kriminalpolizei angefordert worden, wie es heißt. (rez)