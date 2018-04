Reithalle braucht Erneuerung

Jürgen Ohlwein

Rhinow (BRAWO) Zwei Veranstaltungen stehen jedes Jahr beim Reit-, Zucht- und Fahrverein "Im Ländchen Rhinow" auf dem Plan. Das große Dressur- und Springturnier im August in Stölln und der kleinere Reitertag. Diesen richtete der Verein am vergangenen Samstag in Rhinow aus. Er wurde 1977 gegründet und zählt 35 Mitglieder. Neben Turnieren und Training werden den Aktiven auch Kremserfahrten, Reitjagden und vieles mehr geboten. 17 Mitglieder des Vereins, fast 50 Prozent, sind junge Leute unter 18.

Das Vereinsgelände besteht aus einer Reithalle und einer Außenanlage. Es besteht ein gravierender Makel. Die Halle ist für Trainings und Turniere nicht mehr oder nur noch eingeschränkt einsatzbereit. Defekte Fenster und ein defektes Hallentor machen Reparaturen bzw. Erneuerungen notwendig. Ebenfalls wird eine Bewässerungsanlage für den Hallenboden benötigt. Zudem müsste Beleuchtungstechnik in der Halle installiert werden. Deshalb hat der Verein um seinen Vorsitzenden, Frank Ullrich, einen Antrag auf Förderung aus dem Leaderprogramm der Europäischen Union bei der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Havelland gestellt. Die LAG prüft auf Förderfähigkeit und bescheinigt das. Nach inzwischen erfolgtem positiven Bescheid kann man nun die erhofften EU-Mittel beantragen, die hier das Land Brandenburg ausreicht.

Gerade für Kinder und Jugendliche bietet der Reitsport ideale Voraussetzungen zum Erlangen sozialer Kompetenzen. Auch im Rhinower Reitverein gehören gestandene und junge Leute an, die ihre Liebe zum Pferd entdeckt haben. Mitglieder können das Trainingsgelände des Vereins täglich nutzen. Es werden auch Trainingscamps organisiert.

Viele Reiterinnen und Reiter, die am Samstag aktiv waren, hatten die ganze Familie mitgebracht. Auch beim Vereinsvorsitzenden Frank Ullrich kann man von Familiensport sprechen. Nicht nur er selbst fühlt sich hoch zu Ross sehr wohl, seine Töchter Lisa, Lena und Paula tun es ihm gleich. (ohl)