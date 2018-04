Teenager bedrängen 15-Jährige sexuell

MOZ

Neuruppin Neuruppin. Eine 15-Jährige ist am Sonnabend in Neuruppin erst zum Alkoholtrinken ermuntert und dann sexuell belästigt worden. Die mutmaßlichen Täter – 13 und 14 Jahre alt – stellten sich anschließend selbst der Polizei.

Das Mädchen und seine gleichaltrige Freundin waren von den beiden Jungen gegen 22 Uhr in der Nähe des Skater-Parks zum Alkoholkonsum aufgefordert worden. Als die 15-Jährige betrunken war, gingen diese mit ihr zu einer Parkbank in der Nähe des Stöffiner Wegs. Beide Jungen sollen versucht haben, sie zu küssen. Anschließend soll sich der 14-Jährige dem Mädchen sexuell genähert haben. Der 13-Jährige verhinderte weitere Handlungen. Das Mädchen hatte sich laut Polizei gewehrt, konnte sich befreien und war nach Hause gelaufen. Die Jungen machten sich danach anscheinend Sorgen: Jedenfalls informierten sie selbst die Polizei. Die Beamten fuhren zu der 15-Jährigen nach Hause. Sie hatte 1,1 Promille. Am nächsten Morgen konnte sie eine Aussage machen.