Die Stimme des Ostens sächselt leicht

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Die Stimme des Ostens in der SPD sächselt leicht. Keine zwei Minuten nimmt sich Martin Dulig für sein Statement, als er am Montag aus dem Willy-Brandt-Haus tritt. Zuvor hat der Parteivorstand ihn zum Ostbeauftragten der Sozialdemokraten gewählt. Und so versteht er seinen neuen Job auch: „Ich will die Stimme und das Gesicht des Ostens sein, sowohl innerhalb der SPD als auch außerhalb.“

Dulig steht auf dem neu geschaffenen Posten des SPD-Ostbeauftragten vor einer schwierigen Aufgabe. Bei der Bundestagswahl haben die Sozialdemokraten im Osten massiv verloren. Nur vier Direktmandate konnten sie in den neuen Ländern gewinnen: drei in Berlin und eins in Brandenburg. In Sachsen, wo Dulig die SPD seit 2009 führt, schaffte die SPD in einigen Wahlkreisen hingegen nicht einmal zweistellige Ergebnisse. Dulig lebt mit seiner Frau und den sechs Kindern im Wahlkreis Meißen. Dort erreichte die AfD 32,8 Prozent der Zweitstimmen.

Als neuer Ostbeauftragte zielt er auch auf diese Wähler. Dulig hütet sich deshalb, sie auszugrenzen. Eher spricht er von „enttäuschten Demokratinnen und Demokraten“ und davon, ihnen „ein Angebot zu machen“. “Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen”, sagt er dann. “Wir müssen deutlich machen, wofür Ostdeutschland steht und was wir einzubringen haben.” Da gehe es vor allem um Respekt, sagt der 44-Jährige.

Was er damit meint, erklärte Dulig bereits nach seiner Nominierung im Dezember im MOZ-Interview: „Die Menschen haben in den 90er-Jahren geringere Löhne und andere Nachteile in Kauf genommen, damit sie ihren Arbeitsplatz erhalten. Sie haben sich durchgekämpft.“ Von diesen Erfahrungen solle jetzt die gesamtdeutsche SPD profitieren. Zugleich solle aber auch die Nachwende-Zeit aufgearbeitet werden. Da schließt er explizit die Treuhand mit ein.

Dulig, der einer kirchlichen Familie entstammt, spricht auch aus eigenen Erfahrungen. 1989 - da war er selbst erst 15 - wurde sein älterer Bruder in der DDR wegen einer Demonstration festgenommen. „Dieses Ereignis hat mich geprägt. Damals habe ich verstanden, dass man sich engagieren muss“, erzählte er später.

Seine berufliche Karriere startete Dulig im Nachwende-Deutschland. Anstatt aber gleich zu studieren, wurde er zunächst Steinmetz. Später hat Dulig in Dresden Erziehungswissenschaft studiert. Er vermeidet es aber, zu akademisch und zu basisfern zu wirken. Politsprech liegt ihm fern. „Meine wichtigsten Berater sitzen am Küchentisch: Kinder, Familie, Freunde.“

Auch vor dem Heimat-Begriff schreckt Dulig - anders als linke Teile der Partei - nicht zurück: “Heimat ist für mich ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit”, erklärt er auf seiner Internetseite. Dass sich das auch in seiner Sprache niederschlägt ist ihm bewusst. Als er vor fünf Jahren die SPD zum Bundesparteitag in Leipzig begrüßte, spottete er selbst über die „interessante Sprachfärbung“ seiner Heimat.

Ein früheres Interview mit Martin Dulig lesen Sie hier