Warnstreiks: Am Mittwoch sind wieder Kitas dicht

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Eltern müssen am Mittwoch wegen eines Streikaufrufs im öffentlichen Dienst wieder mit geschlossenen Kitas im Landkreis Oberhavel rechnen. In Lehnitz wurde die Schließung der örtlichen Kita für Mittwoch am Montagnachmittag via Aushang bekannt gegeben. Laut Oranienburgs Rathaus-Sprecher Gilbert Collé wird auch die Kita „Bäkestrolche“ in Schmachtenhagen bestreikt. In anderen Kitas und in der Stadtverwaltung könne es zu Einschränkungen kommen.

In Kremmen bleiben nach Angaben der Stadtverwaltung die Kita „Rhinstrolche“ und der Schulhort am Mittwoch geschlossen. Die Veltener Kitas werden am Mittwoch nur Kinder berufstätiger Eltern betreuen. Die Kita Kinderland soll bereits um 14.30 Uhr schließen, die „Kita Kunterbunt“ um 17 Uhr. Die Situation der „Villa Regenbogen“ war noch unklar.

Andere Kommunen konnten noch keine konkreten Angaben machen. In Hennigsdorf wurden Kitaeltern zwar über den Streik informiert, der Stadtverwaltung lagen aber noch keine verlässlichen Informationen vor.

Ver.di fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes unter anderem sechs Prozent mehr Lohn, 100 Euro mehr für Azubis und höhere Zuschläge für Nachtschichten in Kliniken.