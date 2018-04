Leitungen sollen in die Röhre

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Von

Mit einer alten Idee, die jetzt wissenschaftlich untermauert wurde, hoffen die Gemeinde Birkenwerder und die Bürgerinitiative A 10 Nord, die Freileitungen der 380kV-Leitung über Birkenwerder doch noch verhindern zu können. Die Kabel sollen in großen Röhren, die parallel zur Autobahn verlegt werden, verschwinden.

Ob dieser Vorschlag beim zuständigen Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) Gehör findet, steht noch nicht fest. Die Behörde wertet derzeit die Stellungnahmen zum geänderten Planfeststellungsverfahren für die umstrittene Leitung aus. Nach Angaben von BI-Sprecher Peter Kleffmann sind 82 schriftliche Einwendungen im Rathaus Birkenwerder abgegeben worden. „Das sind zirka 25 Prozent mehr als beim ersten Verfahren“, berichtet Kleffmann. Wie viele Stellungnahmen per Post oder per Fax beim LBGR in Cottbus direkt eingegangen sind, ist derzeit unklar. Das LBGR konnte eine entsprechende Anfrage am Montag nicht beantworten.

Die Stellungnahme der Gemeinde basiert auf einem 76-seitigen Gutachten, das die Kommune bei renommierten Experten in Auftrag gegeben hat. Die kommen nach Angaben von Dandy Liefke vom Hochbauamt der Gemeinde zu dem Ergebnis, dass eine unterirdische Verlegung eine sinnvolle, machbare und finanzierbare Variante sei. Dabei würden von den Gutachtern verschiedene Möglichkeiten ins Spiel gebracht. Eine sehe drei große Röhren neben der Autobahn vor, die in einem Erdwall versteckt würden. Die Röhren seien für Wartungsarbeiten sogar begehbar. Der etwa zwei Kilometer lange Wall würde laut Liefke nahezu komplett entlang der Ortslage vom Sportplatz an der Summter Straße bis Höhe der Anschlussstelle verlaufen. Auf welcher Seite der Autobahn sie gebaut würde, müsse noch untersucht werden. Mit dieser Lösung könnte auch die Überspannung von Wohnhäusern in Birkenwerder-Nord vermieden werden. „Das Orts- und Landschaftsbild würde dann durch die Masten und die Leitungen nicht mehr negativ beeinflusst“, erklärt Liefke die Vorteile dieser Idee.

Welche Chancen die Erdverkabelung hat, die im Falle einer Realisierung zum ersten Mal in Ostdeutschland zum Zuge käme, lässt sich schwer sagen. Bislang hat der Vorhabenträger „50Hertz Transmission“ eine Erdverkabelung aus Kostengründen stets abgelehnt. Auch eine Umverlegung durch den Wald kommt für 50Hertz nicht infrage. „Am Ende muss das Landesamt nach der Abwägung aller Faktoren die Kosten-Nutzen-Frage beantworten“, erklärt Liefke das weitere Prozedere. Wann damit zu rechnen ist, konnte das Amt am Montag nicht sagen.