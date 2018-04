Das Spiel mit den Daten

Dorothee Torebko

Berlin (MOZ) Zwei Magdeburger stoßen beim Linksabbiegen mit ihren Autos zusammen. Wer Schuld hat, ist unklar. Der Gutachter kann keine Entscheidung treffen, die Zeugin kann sich nicht erinnern. Was tun? Ein Autofahrer hat die Szene mit seiner Dashcam aufgenommen, einer Kamera, die durch die Windschutzscheibe filmt. Der Fall kommt vor Gericht. Doch die Amts- und später Landrichter schauen sich die Aufnahmen nicht an, denn das Video verstößt gegen den Datenschutz. Heute prüft der Bundesgerichtshof (BGH). Es geht um die Frage, ob Fahrer mit Dashcams aufnehmen und Richter die Filme als Beweismittel heranziehen dürfen. Es geht aber auch darum, was schwerer wiegt: Datenschutz oder Unfallaufklärung? Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die Verhandlung.

Dürfen Fahrer aus dem Auto heraus filmen?

Dashcams sind nicht verboten. Allerdings dürfen Fahrer nicht dauerhaft filmen. „Wenn eine Datenschutzbehörde mitkriegt, dass man permanent aufzeichnet, ordnet sie eine Unterlassungsverfügung an“, erläutert der Verkehrsjurist Andreas Krämer. Dann muss der Fahrer seine Kamera abnehmen und mit einem Bußgeld rechnen. Es gibt allerdings auch Cams, die Daten nicht dauerhaft speichern, sondern das Gefilmte wieder überschreiben – die sind erlaubt.

Wenn permanentes Filmen verboten ist, darf das Gericht Aufnahmen als Beweis nutzen?

Über diese Fragestellung entscheidet der Bundesgerichtshof. Möglich ist, dass die Richter Videos in Einzelfällen als Beweismittel zulassen. Wenn etwa wie in Magdeburg weder Zeugen noch Gutachter weiterhelfen können. Krämer erläutert dies am Beispiel Stalking. „Es ist illegal, den Täter, der anruft, aufzunehmen. Aber anders kann ein Stalking-Opfer nicht beweisen, dass es bedrängt wird. In Einzelfällen sind diese Aufnahmen erlaubt.“

Kann sich der BGH an anderen Urteilen orientieren?

Einige Gerichte haben Videos als Beweis zugelassen, darunter das Oberlandesgericht Stuttgart. Die Richter begründeten dies damit, dass die Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Raum damit rechnen müssen, gefilmt zu werden.

Welche Risiken gibt es?

Dashcams zeichnen ununterbrochen den Straßenverkehr auf. Datenschützer wie der Digitalverband Bitkom warnen davor. Denn es werden automatisch Personen aufgenommen, die dem Video nicht zugestimmt haben, sagt Bitkom-Referent Adrian Lohse. Das Videomaterial könnte missbraucht werden. Etwa zur gegenseitigen Überwachung. Wie die Kontrolle von einem Privatmann auf die Spitze getrieben werden kann, zeigt ein Beispiel aus dem Harz. Ein Frührentner, bekannt unter dem Namen „Knöllchen-Horst“, ging mit Dashcams auf die Jagd nach Verkehrssündern und zeigte Zehntausende an.

Bieten Dashcams mehr Sicherheit im Straßenverkehr?

Einer Bitkom-Umfrage zufolge sind zwei Drittel der 1000 befragten Autofahrer der Ansicht, dass Cams zur Verkehrssicherheit beitragen. „Jeder hat schon mal die Situation gehabt, dass wenn ein Polizeiauto um die Ecke fährt, die Autofahrer sich mustergültig verhalten. Dieser Effekt könnte eintreten, wenn die Fahrer wissen, dass sie gefilmt werden“, erklärt Krämer.

Sind Kameras, bei denen die Aufnahmen gelöscht werden, eine Alternative?

Für „anlassbezogene Aufnahmen“ plädiert der Deutsche Verkehrsgerichtstag in Goslar. Die Kamera speichert die Aufnahmen nur dann dauerhaft, wenn es eine Erschütterung durch einen Unfall gibt, sonst nicht. „So wäre die Unfallaufklärung sichergestellt und auch der Datenschutz gegeben“, sagt Krämer.