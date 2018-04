Schloßmusik spielt im Garten der Seniorenresidenz

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Weihnachts-, Neujahrs- und Frühlingskonzerte haben bei der Oranienburger Schloßmusik seit Jahren Tradition. Und wie begehrt die Auftritte der Musiker sind, lässt sich jetzt mit dem Frühlingsbeginn erkennen. „Wir verkaufen schon wieder zahlreiche Tickets für die Weihnachtskonzerte“, sagt Orchesterchef Ronny Heinrich. Zunächst aber steht der Sommer vor der Tür. Und der könnte für den Beginn einer neue Tradition stehen: Erstmals will die Schloßmusik vor 500 Zuhörern im Garten der Oranienburger Seniorenresidenz Louise-Henriette von Oranien spielen. Wenn das Angebot Anklang findet, soll es nicht das letzte dort gewesen sein.

„Ich kenne Ronny Heinrich gefühlt seit Ewigkeiten, und wir nehmen uns schon seit Jahren vor, mal gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Jetzt haben wir endlich einen Termin gefunden“, sagt der Seniorenresidenz-Betreiber Michael Bethke. Am 30. Juni will die Oranienburger Schloßmusik im Garten der Seniorenresidenz unvergessene Melodien aus Film, Musical und Operette spielen. „Es wird kein spezielles Thema geben. Wir wollen unseren Zuhörern einfach einen schönen Abend mit schöner Musik in einer hoffentlich lauen Sommernacht machen“, sagt Ronny Heinrich. Neben dem Orchester sollen auch einige Solisten auftreten. Welche, verrät der Orchesterchef aber noch nicht: „Es ist noch nicht alles in Sack und Tüten.“

Im Vorfeld haben Bethke und Heinrich den Kalender für die Fußballweltmeisterschaft studiert. „An dem Abend ist kein Spiel mit deutsche Beteiligung geplant“, sagt Bethke. Der Garten der Seniorenresidenz bietet Platz für 500 Zuhörer. „Es gibt ausschließlich Sitzplätze. Catering und kühle Getränke“, kündigt Hausherr Michael Bethke an.

Er freut sich auf das Konzert nicht nur wegen der Musik. Bethke will sich an dem Abend auch auf das 25-jährige Bestehen seines Unternehmens, das tags darauf gefeiert wird, einstimmen. „Ich habe am 1. Juli 1993 meinen Pflegedienst in Oranienburg gegründet. Wir waren damals drei Leute und hatten unseren Sitz in der Pharmapoliklinik“, erinnert sich der Unternehmer. Heute betreibt er Seniorenheime und andere Pflegeeinrichtungen in fünf Bundesländern und beschäftigt knapp 1 000 Leute. Tendenz steigend: Neue Residenzen sind zurzeit unter anderem in Velten und Hohen Neuendorf geplant. Auch in Oranienburg sind weitere Bauprojekte in Nachbarschaft der Seniorenresidenz geplant.

Die Oranienburger Schloßmusik hatte ihr erstes vollendetes Vierteljahrhundert bereits im vergangenen Jahr gefeiert. Die Kreisstädter sind gefragt wie nie. Das Ensemble tritt inzwischen regelmäßig in der Berliner Philharmonie, im Französischen Dom und im Ernst-Reuter-Saal auf. Viele Konzerte sind Monate im Voraus ausverkauft. Für 2020 ist nun auch ein Konzert in Hamburg geplant. Und läuft alles gut, dürfte die Oranienburger Schloßmusik in absehbarer Zeit sogar in der Hauptstadt des Walzers, in Wien, live zu hören sein.

Das vom Generalanzeiger präsentierte Sommerkonzert der Oranienburger Schloßmusik findet am 30. Juni im Garten der Seniorenresidenz Louise-Henriette von Oranien in der Bernauer Straße 67 statt. Karten kosten 28 und 35 Euro und sind unter anderem in der Geschäftsstelle des Generalanzeigers in der Lehnitzstraße 13 in Oranienburg zu haben.