Ödland brannte auf Ziegenwerder

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Feuer auf dem Ziegenwerder sorgte am Sonnabendnachmittag für Aufsehen. Im südlichen Bereich der Oderinsel standen nach Angaben des Einsatzleitdienstes rund 1000 Quadratmeter Ödland in Flammen. Spaziergänger liefen vorbei und machten Fotos, auf denen brennendes Gras zu sehen ist. Um 16.58 Uhr wurde die Feuerwehr informiert, die kurz darauf mit einem Fahrzeug und 5 Einsatzkräften vor Ort war und den Brand mit 800 Litern Wasser schnell löschte. In den sozialen Netzwerken nahmen Nutzer den Brand zum Anlass, um sich über zunehmenden Vandalismus auf dem Ziegenwerder zu beklagen. Auch wurde darüber spekuliert, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden sein könnte. Allerdings gibt es zur Brandursache keine Informationen. Die Polizei wurde nicht mit einbezogen.

Darüber hinaus gab es am Wochenende in Frankfurt noch zwei weitere kleinere Brände. In der Wollenweberstraße brannte am Sonnabend ein Papiercontainer. Einen Tag später, am Sonntag um 13.24 Uhr, meldete ein Anwohner Rauchentwicklung in einem Garagenkomplex im Mittelweg. Die Feuerwehr rückte mit 20 haupt- und ehrenamtlichen Kräften an, brach die Tür zum betroffenen Gebäude auf und brachte das Feuer unter Kontrolle. Die Brandursache ist laut Polizei auch hier unklar.(thg)