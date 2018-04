Verstärker Einsatz von Zivilfahndern

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Meldungen über Straftaten in Eisenhüttenstadt reißen nicht ab. In den vergangenen Tagen gab es mehrere Einbruchsdelikte in Geschäfte und Büros. Eine Messerstecherei sorgte für Aufsehen. Die Polizei setzt aufgrund der Gesamtsituation verstärkt auch Zivilfahnder ein.

Als die Kriminalitätsstatistik für Brandenburg im vergangenen Monat vorgestellt wurde, sah zunächst alles rosig aus. Denn das Innenministerium sprach von einer gesunkenen Gesamtkriminalität. Nur Eisenhüttenstadt passte da irgendwie nicht rein. Für die zweitgrößte Stadt im Landkreis Oder-Spree konstatierte der Polizeipräsident einen Kriminalitätsanstieg von 25 Prozent. Eisenhüttenstadts Bürgermeister Frank Balzer hat mittlerweile einen Brief an Hans-Jürgen Mörke, den Polizeipräsidenten, geschrieben, da er die Statistik anzweifelt. Denn dort würden unter anderem auch Verfahren der illegalen Einreise nach Deutschland mit eingerechnet worden.

Nach Angaben der Polizeidirektion Ost sind die Straftaten in Eisenhüttenstadt von 2437 im Jahr 2016 auf 3025 im Jahr darauf angestiegen. „Der Kriminalitätsanstieg resultiert insbesondere aus einer Zunahme der Diebstahlsdelikte“, teilt Polizeisprecher Roland Kamenz mit. Andere Straftaten, wie beispielsweise Körperverletzungen und andere sogenannte Rohheitsdelikte wie Raub seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. Von den erfassten 1391 Diebstahlsdelikten waren 594, also rund 42 Prozent, Ladendiebstähle. Dort liegt der Anteil ausländischer Tatverdächtiger weit über dem Landesdurchschnitt.

Und Eisenhüttenstadt kommt schon allein dadurch eine Sonderrolle im Land zu, weil sich die Zentrale Erstaufnahmestelle für Asylbewerber dort befindet. So ist die Zahl der festgestellten Straftaten gegen Bestimmungen, wie das Aufenthalts-, das Asyl- und das Freizügigkeitsgesetz, von 168 Delikten im Jahr 2016 auf 437 Delikte im vergangenen Jahr angestiegen, was insofern dennoch verwundert, da die Zahl der Asylbewerber gesunken ist.

Fest steht aber auch, längst nicht alle Tatverdächtigen sind Asylsuchende oder Zugewanderte. Beispielsweise handelte es sich bei den Tätern, die zur Jahreswende mehrmals in Autohäuser eingedrungen waren um einheimische Jugendliche. Und auch bei der Einbruchsserie, die derzeit die Gewerbetreibenden in und rund um die Lindenallee in Atem, gibt es derzeit keinen Anhaltspunkt, dass die Täter ausländischer Herkunft sind.

Fakt ist, die Eisenhüttenstädter wünschen sich mehr Polizeipräsenz. Die Kriminalitätsentwicklung werde durch die Polizei regelmäßig bewertet und auf dieser Grundlage weitergehende polizeiliche Maßnahmen veranlasst, teilt Roland Kamenz von der Polizeidirektion Ost mit. „Die wahrnehmbare polizeiliche Präsenz in Eisenhüttenstadt wird durch uniformierte Bedienstete des Wach- und Wechseldienstes sowie durch die Revierpolizei der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) gewährleistet.“ Immer wieder würden Tatverdächtige auf frischer Tat gestellt, gegen die sich dann Folgemaßnahmen richten. Wie viele Polizeikräfte und Streifenwagen zur Verfügung stehen, darüber wird keine Auskunft erteilt.

Der Polizeisprecher fügt jedoch hinzu: Ergänzend zu den uniformierten Einsatzkräften wurden in den zurückliegenden Monaten verstärkt Zivilkräfte zum Einsatz gebracht. Dies beinhaltete sowohl die Fahndungsgruppe Frankfurt, die aus Bediensteten der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt und der Bundespolizeiinspektion Frankfurt besteht, als auch Zivilkräfte der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Ost. Hier liegt es in der Natur der Sache, dass diese Fahnder nicht jedem sofort auffallen sollen. Zusätzlich zu den eigenen Unterstützungskräften der Polizeidirektion Ost wurde die Direktion Besondere Dienste in Eisenhüttenstadt eingesetzt.“ Dabei handele es sich um Bereitschaftspolizei. Offenbar mit Erfolg: Wohl auch infolge der erhöhten polizeilichen Kontrolltätigkeit konnten laut Kamenz eine Vielzahl von Straftaten festgestellt und Tatverdächtige ermittelt werden. „Im November 2017 sind beispielsweise mehrere Tatverdächtige ins Netz gegangen, die Kfz-Diebstähle in Eisenhüttenstadt und auch im Umland verübt haben“, sagt er und führt weitere Beispiele an: „Im Dezember 2017 gelang es, eine Gruppe von vier Jugendlichen zu ermitteln, die zuvor in einen Einkaufsmarkt in der Diehloer Straße eingedrungen sind. Und erst Ende Februar ist die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf einen 27-jährigen Eisenhüttenstädter aufmerksam geworden, der nach jetzigem Erkenntnisstand 80 Fahrräder entwendet hatte.

Unter den ermittelten Tatverdächtigen befinden sich Roland Kamenz zufolge Einzeltäter und auch Personengruppen. „Diese sind sowohl deutscher als zum Teil auch nichtdeutscher Herkunft“, bestätigt der Polizeisprecher. „Es ist beabsichtigt, die intensive polizeiliche Kontrolltätigkeit in Eisenhüttenstadt fortzuführen.“