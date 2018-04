Falsche Polizisten stehlen Goldschmuck

Anja Hamm

Oranienburg (MOZ) Bekleidet mit authentischen Polizeiuniformen haben zwei unbekannte Männer am vergangenen Freitag gegen 11.25 Uhr Schmuck aus einem Juweliergeschäft im Einkaufscenter in der Friedensstraße gestohlen. Einer der Täter ließ sich unter Vorwand Goldketten zeigen. Dann griff er danach und rannte zu seinem wartenden Komplizen am Center-Ausgang. Beide Männer fuhren in einem weißen Kombi-Pkw davon. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen konnten die Männer nicht mehr festgestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten beide Waren im Wert von mehreren tausend Euro.

Einer der Männer war von dünner Gestalt, hatte dunkle Haare und trug einen Bart. Der andere Mann war zirka 1,80 Meter groß und von kräftiger, muskulöser Statur. Beide sollen eine blaue Wollmütze, einen blauen Pullover sowie einen typischen Polizeigürtel mit Handfesseln und Taschenlampe getragen haben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Männern oder dem weißem Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301 8510 zu melden.