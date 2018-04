CDU forciert Parkhaus-Projekt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Wer zu spät kommt, den bestraft das Eberswalder Pendler-Leben. Denn der muss einen Parkplatz suchen. Trotz mehrfacher Erweiterung – das Angebot auf dem P+R-Areal am Bahnhof reicht nämlich hinten und vorne nicht. Die Fahrgastzahlen auf der Zugverbindungsstrecke des RE 3 Eberswalde – Berlin steigen stetig. Die CDU-Stadtfraktion will deshalb den Bau eines Parkhauses oder einer Parkpalette im Bahnhofsbereich forcieren. Mit einem Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung.

Laut Antrag, der heute im Bauausschuss erstmals beraten wird, soll die Stadtverwaltung beauftragt werden, „die weiteren Schritte zur Vorbereitung zu veranlassen und die erforderlichen finanziellen Mittel für den Bau in die Haushaltsplanung 2019/20 einzustellen bzw. Fördermittel zu akquirieren“. In der Begründung verweist die Fraktion auf die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage.

Derzeit stehen 391 Parkplätze zur Verfügung: 268 direkt am Bahnhof, 123 weitere auf dem Gelände des alten Busbahnhofs. Hinzu kommen 354 Stellplätze für Fahrräder. Auf der Grundlage der prognostizierten Pendler- und Fahrgastzahlen ergibt sich perspektivisch (bis 2030) etwa ein Bedarf von 590 Pkw- und 650 Fahrrad-Stellplätzen, heißt es in dem Antrag. Da in Bahnhofsnähe Flächen knapp seien, halten die Christdemokraten die Errichtung eines Parkhauses oder einer -palette für „dringend erforderlich“.

Die Rathaus-Spitze hat das Problem ebenfalls erkannt. Und das Parlament bereits vor genau einem Jahr über mögliche Lösungsvarianten informiert. Eine Studie wurde in Auftrag gegeben. Dem Vernehmen nach läuft die Untersuchung noch. „Mit dem Grundsatzbeschluss wollen wir erreichen, dass zielstrebig auch nach den Kommunalwahlen 2019 an der Vorbereitung und Umsetzung des Vorhabens gearbeitet wird“, unterstreicht Fraktionsvorsitzender Uwe Grohs. Erhebungen zufolge fehlen schon jetzt mindestens 50 Pkw-Parkplätze. Weshalb etliche Pendler und Reisende morgens leicht genervt umherkurven.(vp)

Öffentliche Sitzung des Bauausschusses: heute, 18.15 Uhr, im Bürgerbildungszentrum