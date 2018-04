Zwischen Computer und Werkbank

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Sehen, was man mit den eigenen Händen erschaffen kann – das können die Jugendlichen in der Produktionsschule MOL in Wriezen. Derzeit wird dort an einem Auftrag für die Seelower Kleeblatt-Schule gewerkelt.

In der Produktionsschule Märkisch-Oderland in Wriezen fliegen die Holzspäne: Dort wird derzeit eine Sitzgruppe aus Lärche für die Seelower Kleeblatt-Schule gebaut. Die Bank und die vier Stühle aus massivem Holz sind schon fertig, derzeit entsteht der Tisch. Bis Ende des Monats soll der Auftrag nach Seelow ausgeliefert werden.

Der Umgang mit dem Werkstoff Holz macht den Jugendlichen Spaß. Die Schüler der Produktionsschule sind zwischen 16 und 18 Jahre alt. Sie mögen die abwechslungsreiche Arbeit und dass sie etwas entstehen sehen, berichten Tristian, Bastian und Marcel. „Außerdem werden sie mit ihrer Arbeit in die Region miteinbezogen“, ergänzt Veronika Schröder, Einrichtungsleiterin in Wriezen. Seit 1. Januar vergangenen Jahres existiert die Produktionsschule in der Gartenstraße. Als Bildungswerkstatt wurden die Räumlichkeiten im Jahr 2014 bezogen. Seither können Jugendliche ohne Schulabschluss und Ausbildung dort ihre Fähigkeiten und Talente in den Bereichen Hauswirtschaft, Medien, Garten-Landschaftsbau und Handwerk entdecken.

Angeleitet werden die jungen Menschen in der Werkstatt von Björn Reinicke. Der 43-Jährige bildet sich derzeit zum Werkstatt-Pädagogen weiter. Im Mai vergangenen Jahres hat er damit angefangen, dieses Jahr im September wird die Ausbildung beendet sein. Seine Herausforderungen sieht er dabei, immer wieder die Aufmerksamkeit der Jugendlichen auf das Projekt und die Arbeit zu lenken. „Wir haben mit den Berechnungen angefangen, dann einen Plan erstellt, den Umgang mit dem Material und den Werkzeugen gelernt“, berichtet Björn Reinicke über die vergangenen zwei Wochen.

Zuerst wurden die Stämme ausgesucht, geputzt, geschält und das Lärchenholz auf Länge geschnitten. „Mit dem Schälmesser, der Flex, dem Schleifer und dem Bohrer“, zählen die Jungs alle Arbeitsgeräte auf. Das Angebot für die Kleeblatt-Schule wurde im Medien-Bereich der Wriezener Produktionsschule erstellt, berichtet Veronika Schröder. Neben der Arbeit im Team werde den Schüler in ihrer Einrichtung auch Durchhaltevermögen vermittelt, und dass es wichtig ist, Verantwortung, für das, was man tut, zu übernehmen. Auch würden schulische Defizite aufgearbeitet, so Veronika Schröder weiter.

In ihrer Schule sollen sich Schüler wie Tristian, Bastian und Marcel überlegen, in welchem der angebotenen Bereiche sie tätig werden wollen. „Dazu dient die Orientierungsphase“, erklärt Veronika Schröder. Ihre Einrichtung erschließt sich gerade weitere Angebotsfelder. „Wir sind dabei, die Bedarfe abzuklären“, führte die Leiterin weiter aus. Eine weitere Absatzmöglichkeit hat sich bereits ergeben: Der „Bruchware“-Regionalladen in der Bad Freienwalder Königstraße nimmt in Wriezen gefertigte Getränkehalter aus Holz ins Sortiment auf.

Die Produktionsschule in Wriezen bietet insgesamt 16 Plätze und will einen Ort bieten, an dem Arbeiten und Lernen gleichzeitig möglich sind. „Sie funktioniert wie ein richtiges Unternehmen. Wir stellen nach Kundenwünschen in unseren Werkstätten Produkte her und bieten unterschiedliche Dienstleistungen an.“