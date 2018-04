Sanierungsnotstand in Puschkinschule

Daniela Windolff

Angermünde. (MOZ) Die Stadt muss ihre kommunalen Grundschulen auf Vordermann bringen, um sie den steigenden Schülerzahlen und den modernen Lernanforderungen anzupassen. Dringender Sanierungsbedarf besteht vor allem in der Puschkinschule.

Die Ergebnisse der Besichtigungen sind ernüchternd. Die Puschkinschule, eine der beiden Grundschulen in Trägerschaft der Stadt, entspricht in ihrer Bausubstanz nicht den Erfordernissen einer modernen Schule. Das denkmalgeschützte Gebäude in der Fischerstraße ist nicht nur in die Jahre gekommen. Es platzt auch aus allen Nähten und ist marode.

Jetzt hat die Stadt mit ihrer Wohnungsgesellschaft Wohnbauten Angermünde Land ein umfangreiches Sanierungskonzept erstellt. Finanziert wird die Modernisierung zu 90 Prozent mit Fördermitteln aus dem Kommunalinvestitionsgesetz. Daraus erhält die Stadt in der neuen Förderperiode 2018 bis 2022 insgesamt 958 546 Euro, die ausschließlich für die Verbesserung der Bildungsinfrastruktur verwendet werden dürfen. Der Löwenanteil dieser Fördersumme soll auch laut SVV-Beschluss in die Puschkinschule fließen. Kurz vor den Osterferien hatte sich Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) vor Ort über die Dringlichkeit der Maßnahmen informiert.

So soll vordringlich die Turnhalle der Puschkinschule saniert werden, an der seit 30 Jahren kaum etwas gemacht wurde. Die Turnhalle ist ein Komplettsanierungsfall. Hier muss vom Fußboden über den Schallschutz bis zur Fassade fast alles modernisiert werden. Eine Begehung mit der Schulleitung brachte erhebliche Mängel zutage. So ist der Bodenbelag verschlissen und unfallgefährdet. Die Basketballkörbe sind seit langem nicht mehr benutzbar. Der Lehrerraum ist ein enger, fensterloser Verschlag, der zugleich die Elektroverteileranlage beherbergt. In der Jungentoilette tritt starker Fäkaliengeruch auf, deren Ursache geklärt werden muss. Außerdem sind die Steckdosen über den Waschbecken ungesichert. Viele weitere Mängel wurden aufgelistet, die zu dem Fazit führen, dass die Turnhalle in ihrem derzeitigen Zustand für einen sicheren Schulsport nahezu ungeeignet ist. Hinzu kommt, dass die Turnhalle auch von zahlreichen Vereinen genutzt wird und täglich bis 22 Uhr ausgelastet ist.

Dringender Handlungsbedarf ist geboten. Geplant ist im Rahmen des Sanierungskonzeptes ein Anbau für einen Sanitärtrakt mit Duschen, WC, Umkleideräumen und Erste-Hilfe-Raum. Außerdem soll ein separater Lehrerraum und größerer Geräteraum geschaffen werden. Zusätzlich soll die veraltete Heizungs- und Elektroanlage der Turnhalle modernisiert und dadurch effizienter, sparsamer und sicherer werden. Die Gesamtkosten werden dafür auf rund 700 000 Euro geschätzt.

Darüber hinaus soll im Hauptgebäude der Puschkinschule eine Absturzsicherung am Treppengeländer angebracht werden.

Für die Grundschule Gustav Bruhn, die baulich und konzeptionell modernen Lernanforderungen entspricht, plant die Stadt die Erneuerung des Treppengeländers und des Schallschutzes in einem Treppenhaus. Dafür werden Kosten von rund 35 000 Euro veranschlagt. Die Schule signalisierte jedoch dringenden Bedarf in eine Erweiterung der Schule, um ihr Konzept einer Schule des gemeinsamen Lernens auch künftig erfolgreich umsetzen zu können.

Von den Fördermitteln für die Stadt Angermünde aus dem Kommunalinvestitionsgesetz sollen auch die Schulen in freier Trägerschaft insgesamt 285 716 Euro abbekommen.