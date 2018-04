89 Jahre auf den Rädern

Heike Jänicke

Heckelberg (MOZ) Mehr als 200 Oldtimer, Pkw und Kleinkrafträder, waren am Sonnabend auf dem Heckelberger Mühlenhof zum mittlerweile zehnten Oldtimertreffen zu bestaunen. Am Ende kürte das Team um Cheforganisator Stephan Schindler vom Förderverein Feuerwehr Heckelberg unter anderem das älteste Fahrzeug – ein Motorrad vom Typ NSU 501 T von Mike Feller aus Beiersdorf.

Von früh an herrschte bei strahlendem Sonnenschein auf und vor dem Mühlenhof dichtes Gedränge. Hunderte Besucher schoben sich über das historische Kopfsteinpflaster. Wer nicht rechtzeitig aus den Federn kam, der musste sich mit viel Geduld einen Parkplatz außerhalb des Veranstaltungsgeländes suchen und ein paar Minuten zum Fuß laufen, um endlich die aufgemotzten Oldtimer betrachten zu können beziehungsweise auf Schnäppchenjagd bei den immerhin 30 Händlern in der Gartenstraße zu gehen. Die boten diverse Ersatzteile für Motorräder und Pkw an – vom chromblitzenden Jawa-Auspuff bis zum Zylinder oder Motor der bei Oldtimerfans gefragten Marke Simson.

Zu den interessierten Besuchern gehörten auch Torsten und Klaus-Peter Albinius aus Hoppegarten. Sie blieben unter anderem an einem alten Ford stehen und fachsimpelten über jedes Detail. Sie würden schon regelmäßig zum Oldtimertreffen nach Heckelberg kommen. Aus Neugierde. Weil sie selbst Sammler von alten Fahrzeugen sind, wie sie auf MOZ-Nachfrage verraten. Und die Möglichkeit, mit anderen Oldtimer-Fans ins Gespräch zu kommen, die bot sich an diesem Tag allemal.

Die weiteste Anreise hatte, wie Bürgermeister Heiko Liebig informiert, Gerd Loepe. Er legte einhundert Kilometer auf seiner Jawa 350 zurück. Der älteste Teilnehmer der zehnten Auflage des Oldtimertreffens Heckelberg war mit 80 Jahren Helmut Immich. Er präsentierte einen Trabant 1,1, Caro Tramp.(hei)