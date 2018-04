Gespräche über Gräben hinweg

In Bornow einigte man sich rasch: Noch im Frühjahr wird hier mit einem Kleinbagger Abbhilfe geschaffen. © Foto: Jörg Kühl

Im Wiesenring: Gräbenschau mit dem Wasser- und Bodenverband in Beeskow. Links Geschäftsführer Lothar Kirmes. © Foto: Jörg Kühl

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Bei der jüngsten Grabenschau mit dem Wasser- und Bodenverband Mittlere Spree haben Grundstückseigentümer die Gelegenheit für Anregungen und Kritik genutzt. In Bornow kam es zu einer einvernehmlichen Lösung.

„Früher war hier weniger Wasser drin, fragen Sie ruhig die Nachbarn!“ Ein Ehepaar, das im Wiesenring einen der Luchgärten bewirtschaftet, machte aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Mit klaren Worten schilderten beide die aus ihrer Sicht schlechter gewordene Entwässerung des Grabens, der die Innenstadt an der Westseite halbkreisförmig umschließt. Der Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbands, Lothar Kirmes, erläuterte die Systematik der Pflege der „Gewässer zweiter Ordnung“. Darunter zählt die Vielzahl der kleineren Entwässerungsgräben im Land Brandenburg. Die Hauptfließgewässer, wie die Spree, sind Gewässer erster Ordnung. Kirmes wies dabei auf den Spagat hin, den der Verband zu bewältigen hat: Er muss einerseits dafür sorgen, dass die Bodenentwässerung überall soweit funktioniert, dass beispielsweise die Landwirtschaft ihre Tätigkeit nachgehen kann. Andererseits hat der Verband dafür ein begrenztes Budget, das eine außerordentliche Hinwendung zu einzelnen Gräben nicht zulässt. Weil die Entwässerung zu DDR-Zeiten im Wesentlichen auf die Melioration der Agrarböden ausgerichtet war, heute aber die Belange von Fauna und Flora stärker berücksichtigt werden müssen, ergibt sich ein weiteres Spannungsfeld: „Das ist der Spagat zwischen Landnutzung und Naturschutz“, so der Geschäftsführer.

Neben den Gräben im Beeskower Stadtgebiet waren auch die in den Dörfern Thema der Grabenschau. Fredi Weißbach aus Radinkendorf erkundigte sich, ob ein Graben, der seit einigen Jahren nicht mehr Aufgaben der Entwässerung erfüllt, entwidmet werden könne. Hintergrund ist, dass direkt angrenzend ein Bebauungsgebiet entsteht. Außerdem wollte der Radinkendorfer wissen, ob man die Lake, auf der man früher im Winter Schlittschuh laufen konnte, die aber inzwischen zugewachsen ist, wieder freischneiden könne.

Beide Anliegen verwiesen Kirmes und sein Mitarbeiter Axel Krause an die Umwelt- und Wasserbehörden im Landkreis. „Die Lake freizuschneiden zählt nicht zu unseren Aufgaben und kann nicht aus Mitgliedsbeiträgen bezahlt werden“, stellte Kirmes klar.

Eine einvernehmliche Lösung gab es auf dem Grundstück von Heidrun Pfeiffer in Bornow. Ein Entwässerungsgraben, der von der Feldseite her quer über ihren Garten bis zur Bornower Dorfstraße verläuft, werde in den kommenden Wochen mit einem Kleinbagger beräumt, versprachen die Verbandsvertreter zur Zufriedenheit der Grundstückseigentümerin.

Der Wasser- und Bodenverband Mittlere Spree bewirtschaftet mit 17 Mitarbeitern eine Fläche von 92 000 Hektar. Zum Vergleich: Berlin ist 89 000 Hektar groß.