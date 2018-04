Feuerwehren erhalten Nachwuchs

Joachim Eggers

Erkner/Gosen (MOZ) Sie lernen, wie sie bei einem hohen Gebäude die Leitern richtig aufstellen, damit sie auch als Fluchtweg dienen können, und wie sie bei einem Herzanfall einen Defibrillator einsetzen müssen: 21 Anwärter der Feuerwehren aus Woltersdorf, Erkner und dem Amt Spreenhagen absolvieren derzeit an den Wochenenden die Feuerwehr-Grundausbildung. Nach dem achten Ausbildungstag à acht Stunden soll am 22. April die Abschlussprüfung stehen. Wird sie erfolgreich absolviert, können die ehrenamtlichen Helfer in die Einsatzabteilungen aufrücken. „Kurz danach bekommen sie einen Pieper und können mit zum Einsatz“, sagt Peter Schwuchow von der Neu Zittauer Feuerwehr, der die Ausbildung leitet.

Dass die unterschiedlichen Wehren sich für die Ausbildung zusammenschließen, ist seit Jahren geübte Praxis, sagt Klaus-Dieter Decker, der Wehrführer des Amts Spreenhagen, der zusammen mit Schwuchow am Ende die Prüfung in der Feuerwache Erkner abnehmen wird. „Für eine Wehr allein würde es sich nicht lohnen, so haben alle etwas davon“, sagt Decker. Mit 12 Teilnehmern ist Woltersdorf mit Abstand am stärksten vertreten. Drei kommen aus Erkner, vier aus Neu Zittau und jeweils einer aus Spreenhagen und Markgrafpieske.

Für Schwuchow besonders erfreulich: Eine Handvoll Teilnehmer sind Quereinsteiger, die schon älter sind, Leute, die in fortgeschrittenem Alter auf die Idee kommen, sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr zu engagieren. Die jüngeren kommen dagegen über den klassischen Zugangsweg, die Jugendwehr.

Am Wochenende haben die Lehrgangs-Teilnehmer unter anderem in den Gosener Bergen geübt. Dort stellt die Paasche AG einen unsanierten Block zur Verfügung. Einen Einsatz in einem mehrstöckigen Gebäude – „das erlebt jemand aus Markgrafpieske vielleicht in seiner ganzen Feuerwehrlaufbahn nicht mehr“, sagt Schwuchow.

Die Abschlussprüfung am 22. April wird den vorgeschriebenen theoretischen Teil umfassen. Dazu gehört zu wissen, wo im Fahrzeug ein B-Rohr sich befindet – im Einsatz muss es schnell bereitstehen. Zusätzlich haben die Ausbilder auch einen praktischen Teil vorgesehen.